Im Mitmach-Podcast «My Last Goodbye» stellt die Radiofrau Franziska von Grünigen zwölf Fragen zur eigenen Beerdigung. Im Interview sagt sie, was das mit dem Leben zu tun hat.

Franziska von Grünigen, Sie fragen in Ihrem Podcast nach dem eigenen Abschied. Weshalb sollte man sich dazu überhaupt Gedanken machen?

Es fällt vielen Menschen schwer, über den Tod nachzudenken und zu sprechen. Das ist immer noch ein Riesentabu – auch wenn das Thema heute präsenter ist als früher. Ich habe selber die Erfahrung gemacht und gemerkt: Je mehr man den Tod als Teil des Lebens akzeptiert, desto eher verliert er an Schrecken. Deshalb finde ich es spannend, schon zu Lebzeiten und in gesundem Zustand über den Tod und den Abschied nachzudenken. Als mein Vater starb, wussten wir nicht, was er sich wünschte. Neben der akuten Trauer mussten wir uns also darüber Gedanken machen. Meine Mutter hat sich nach seiner Beerdigung grad ein Plätzchen beim Grab meines Vaters reserviert, und sie erzählte mir sehr konkret, wie sie sich ihren Abschied vorstellt. Das zu wissen, ist für mich sehr entlastend. Es macht weniger ohnmächtig.