Sion punktet in Winterthur – Der Totomat stimmt für beide nicht Aufsteiger Winterthur und der FC Sion trennen sich 1:1. Es ist das logische Resultat, das aber für beide irgendwie zu wenig ist. Gregory von Ballmoos

Giovanni Sio trifft in der 85. Minute zum 1:1. Dennoch stimme der Totomat für die Sittener nicht, sagt Constantin. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Sion-Sportchef Barth Constantin sagt nach dem Match: «Es ist nicht der Totomat, den wir wollen.» Und schiebt gleich nach, es sei wichtig, dass man Kontinuität habe. Sein Vater und Sion-Präsident Christian Constantin sagte einst: «Der Totomat entlässt die Trainer, nicht ich.» Und dieser Totomat zeigte nach dem Gastspiel der Walliser in Winterthur ein 1:1 an. Die Sittener holten im fünften Spiel unter Fabio Celestini den zweiten Punkt.

Und dieser Punkt war ein Geschenk. Der FC Sion war vor allem in der ersten Halbzeit schwach. Trainer Celestini wechselte bereits vor der Pause zweimal – aus Leistungsgründen, wie er später sagte.

Der FC Winterthur hingegen machte, was er kann: schnellen, direkten Fussball spielen. So kam er auch zur 1:0-Führung. Yannick Schmid spielte einen langen Ball auf Nishan Burkart, die Sittener klärten nur ungenügend. FCW-Stürmer Joaquìn Ardaiz konnte aus rund 15 Meter abschliessen. Sein Schuss landete an der Hand von Joël Schmied, den Penalty verwandelte Samir Ramizi schnörkellos. Sion-Verteidiger Schmied sprach nach dem Spiel vom Momentum, dass nicht auf ihrer Seite sei. «Wenn man in einer Krise ist, prallt ein solcher Ball eben an den Arm und nicht ans Knie», so Schmied.

Vorbild FC Winterthur

Die Führung der Winterthurer hatte Bestand bis weit in die zweite Hälfte. Winterthur-Trainer Bruno Berner sagte gar: «Wir hatten das Spiel unter Kontrolle.» Doch der FCW verpasste es – wie beinahe immer in dieser Saison –, das zweite Tor zu erzielen. Chancen dafür hatten sie genügend. Thibault Corbaz, Ardaiz und der auffällige Matteo Di Giusto vergaben allesamt gute Möglichkeiten.

Dennoch schien es zum fünften 1:0-Heimsieg zu reichen. Bis Samuel Ballet in der 85. Minute an der eigenen Strafraumgrenze unnötig den Ball gegen Dimitri Cavaré verlor. Ballet hätte den Ball einfach wegschlagen, ins Seitenaus spedieren oder zu Matteo Di Giusto spielen können. Der Winterthurer entschied sich jedoch für ein Dribbling. Dieses ging schief. Sion-Verteidiger Cavaré übernahm und schlug eine hohe Flanke in den Strafraum, wo Giovanni Sio am zweiten Pfosten einschieben konnte.

Es war eine der wenigen guten Aktionen von Sion aus dem Spiel heraus. Vor allem in der zweiten Halbzeit war das Spiel zäh. Der FCW beschränkte sich aufs Kontern, die Sittener hatten keine zündende Idee. «Es fehlt an vielen Sachen», sagte Trainer Celestini, der Fussball sei aber aktuell nicht im Fokus. «Es gehe, darum eine Mannschaft zu werden.» Erst dann könne man das Fussballerische angehen. Vorbilder in Sachen Zusammenhalt und Einstellung seien der FC Zürich oder eben auch die Winterthurer.

Nach der Partie musste auch der FCW konstatieren, dass der Totomat für sie nicht stimme. Dennoch habe es zu viel Positives gegeben, um dem Sieg nachzutrauern, befand Trainer Berner.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

