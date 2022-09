Podcast zum Schweizer Fussball – «Endlich ist das wirkliche Potenzial von diesem YB zu sehen» Kippt die Stimmung in Winterthur? Welchen Plan hat Trainer Frei mit Captain Frei? Warum schützt Giorgio Contini den GC-Ersatzgoalie? Ist der FCZ ehrlich mit sich? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

1:5 gegen die Young Boys, 0:3 gegen die Grasshoppers, 0:6 gegen Luzern. Nach der Euphorie ist der FC Winterthur brutal in der Super League gelandet. Nach dem ernüchternden Auftritt gegen den FCL ist der Aufsteiger auch Thema in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts. «Bruno Berner muss grundlegend über die Bücher, was die Einstellung, aber auch die Aufstellung betrifft», findet Thomas Schifferle zum Trainer der Winterthurer.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Dominic Wuillemin spricht gar davon, Berner sei bislang «etwas entzaubert» worden: «Dass Winterthur derart chancenlos auftritt, ist schon erstaunlich.» Dem widerspricht Oliver Gut, wenn er sagt, die Ausgangslage sei allgemein bekannt gewesen: «Es ging in Winterthur doch immer darum, dass der Abstieg verhindert wird – im Notfall halt in der Barrage gegen den Dritten der Challenge League. Es dauert also noch ein paar Monate, bis es wirklich ernst gilt.»

Allerdings stellt sich die Frage, ob das bislang begeisterungsfähige Winterthurer Publikum bereit ist, so lange durchzuhalten. «Irgendwann einmal kippt die Stimmung», sagt Schifferle, «und dann bleiben die Leute weg, die keine Saisonkarte haben.»

Weiter reden wir in der Sendung darüber, ob sich der FC Zürich seine Niederlagen «schönredet», wie es Wuillemin empfindet. Wir fragen uns, warum GC-Trainer Giorgio Contini den Fehler seines Ersatzgoalies beim 1:5 in Basel auf seinen Abwehrchef abwälzen will. Oliver Gut rätselt über die Rolle von FCB-Captain Fabian Frei und ist sich nicht sicher, ob Jean-Kévin Augustin bereits die Antwort auf alle Probleme im Basler Sturm sein kann. Und Wuillemin freut sich darüber, dass die Young Boys endlich zeigen, was wirklich in ihnen steckt.

Wann welches Thema besprochen wird

03:46 FC Winterthur - FC Luzern

20:07 FC Zürich

34:34 Servette

42:19 FC Basel - Grasshoppers

56:22 Young Boys - Lugano

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

