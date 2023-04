HC Rychenberg Winterthur – Der Trainer übt Selbstkritik Der HC Rychenberg hatte sich auf diese Unihockey-Saison hin namhaft verstärkt. Darum fällt das Fazit nach dem knappen Verpassen des Superfinals zwiespältig aus. René Bachmann

Nach dem Aus im Playoff-Halbfinal gegen Köniz hinterfragt Rychenbergs Trainer Philipp Krebs auch seine eigene Arbeit. Foto: Urs Kindhauser

Sich in den Top 4 in der höchsten Liga zu etablieren, war die Hausaufgabe des HC Rychenberg für die Saison 2022/23. Dieses Ziel erreichte das Team von Philipp Krebs ohne grössere Schwierigkeiten. Anders verhielt es sich mit der Absicht, im Cup den ersten Titel seit 2000 oder gar den allerersten Meistertitel in der sich am 13. Mai zum vierzigsten Mal jährenden Clubgeschichte zu holen. Im Cup scheiterte der HCR im Viertelfinal und in der Meisterschaft war in der Belle der Halbfinalserie gegen Köniz Endstation. Das Ziel wurde verfehlt, der grosse Titelhunger blieb ungestillt.