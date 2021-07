Rychenberg klärt Personalien – Der Trainer verlängert und das Kader ist komplett Der HC Rychenberg komplettiert das 23-Mann-Kader seiner NLA-Mannschaft mit Nicolas Schüpbach, Marco Eyer und Severin Ott. Philipp Krebs wird derweil seine dritte Saison als starker Mann an der Bande bestreiten. René Bachmann

Philipp Krebs ist auch nächste Saison Trainer des HC Rychenberg Foto: Urs Kindhauser

2020/21 hatte Nicolas Schüpbach seine erste Saison als Nummer 1 im Tor des HC Rychenberg bestritten und in seinen 19 Partien wenig überraschend konstant einen guten bis sehr guten Eindruck hinterlassen. Der 25-jährige Winterthurer war während vier Jahren behutsam als Nachfolger von Ruven Gruber aufgebaut worden und hatte diesen nach dessen frühem Rücktritt vor einem Jahr in dieser Schlüsselrolle beerbt. Nach erfolgter Vertragsverlängerung wird Schüpbach auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Luca Locher das Torhüterduo beim HC Rychenberg bilden.

