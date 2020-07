ÖV in Winterthur – Der Traum von Töss–Zürich direkt Der S-Bahnhof Försterhaus in Töss ist ein uralter Plan, der nie Realität wurde. Die Stadt will ihn endgültig beerdigen, der VCS und TCS wollen ihn gemeinsam retten. Doch dieser Zug droht bald abzufahren. Michael Graf

Ein neuer Quartierbahnhof auf dem Weg nach Zürich würde Töss massiv aufwerten, glauben Verkehrsverbände. Der S-Bahnhof Försterstrasse käme im Eichliacker-Quartier zu liegen. Doch genau hier planen die SBB eine riesige Brücke für Züge. Foto: Natalie Guinand



Winterthur hat so viele Quartierbahnhöfe wie kaum eine andere Schweizer Stadt. Doch ausgerechnet auf der wichtigsten Linie, der nach Zürich, gibt es keinen. Zwar wurde schon in den Siebzigerjahren der Halt Försterhaus in den Richtplan eingetragen. Doch dabei blieb es dann auch. Die Tössemer müssen sich mit dem Bahnhof auf der wenig frequentierten Bülach-Linie begnügen.