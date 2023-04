Kolumne Landluft – Der Trick mit dem Teddybären Mit Kleinkindern Zähne putzen ist gar nicht so einfach. Immerhin bringt es unseren Kolumnisten auf neue Ideen. Rafael Rohner

Die «Landluft» ist eine Kolumne des Ressorts Region Winterthur und wirbelt alles wild durcheinander. Illustration: Ruedi Widmer

Zähneputzen gehört nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen unserer Tochter. Das abendliche Ritual dauert locker eine halbe Stunde. Die Zweijährige liebt es, am Wasserhahn zu «götsche», sie schraubt gerne den Deckel der Zahnpasta auf und wieder zu, sie putzt zuverlässig die Zähne aller möglichen Stofftiere und auch noch die vom Papi dazu. Doch sobald sie an der Reihe wäre, hört der Spass auf. Der Nuggi klemmt sofort so fest zwischen den Zähnen, dass er eine unüberwindbare Barriere bildet.

Manchmal hilft in solchen Momenten ein Spiel. Wir haben ihren Zähnen Tiernamen verpasst. Die Reinigung beginnt dann jeweils mit dem Eichhörnchenzahn (ganz hinten) und geht weiter über den Nashornzahn, den Krokodilzahn bis zum Nilpferdzahn. Manchmal kommt zusätzlich der Teddybär zum Einsatz, der an unserer Stelle die Zahnbürste in seinen Pränkchen hält und ihr die Zähne putzen soll. Der Teddybär durchlebt dabei (wie die Tochter) allerlei Emotionen, er jubelt und klatscht, wenn er einen Zahn geschafft hat, und ist enttäuscht, wenn ihm wieder der Nuggi ins Gehege kommt. Hin und wieder funktioniert das, meistens leider nicht.

Trotzdem habe ich meinen Glauben an den Teddy-Effekt noch nicht verloren. Vielleicht zeigt er ja im Journalismusalltag mehr Wirkung: Dem schweigsamen Gemeindepräsidenten Informationen entlocken? Das gelingt dem Teddy mit einem Spielzeugmikrofon sicher am besten. Sitzleder an einer langen Gemeindeversammlung beweisen? Ein Fall für Teddy. An der morgendlichen Redaktionssitzung einen Artikel der Kolleginnen und Kollegen kritisieren? Teddy, übernehmen Sie!

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

