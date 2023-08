Der Triumph nach der Posse – Ingebrigtsen verteidigt seine Krone nach einer schwierigen Woche Der 22-jährige Norweger gewinnt sein zweites Gold über 5000 m, lässt damit die Kritiker dieser Woche verstummen und kommt seinem gigantischen Ziel näher. Monica Schneider

Nach der Schmach über 1500 m der Triumph: Titelverteidiger Jakob Ingebrigtsen siegt vor dem Spanier Mohamed Katir. Foto: Attila Kisbenedek (AFP)

Das hat es in der 40-jährigen WM-Geschichte bisher erst zweimal gegeben: Mindestens zwei Europäer stehen auf dem Podest des 5000-m-Rennens. Bei der WM-Premiere 1983 war es sogar ein Trio gewesen, 1987 ebenfalls zwei. Und als die Glocke die letzte Runde einläutete, ging der Spanier Mohamed Katir vehement und selbstbewusst an die Spitze. Am Diamond-League-Meeting in Monaco hat er vor wenigen Wochen Jakob Ingebrigtsen den Europarekord streitig gemacht. Doch der Titelverteidiger Ingebrigtsen war hellwach, folgte ihm dicht auf, und auf einmal waren alle drei Äthiopier weg, die den grössten Teil des Rennens geführt hatten.

Als dann noch eine halbe Runde zu laufen war, kam der Angriff, drehte der 22-jährige Norweger noch einmal auf. Es wurde ein Duell auf höchstem Niveau, das Ingebrigtsen erst auf den letzten Metern für sich entschied. In 13:11,30 Minuten distanzierte er den Spanier bei immer noch 30 Grad um 14 Hundertstel und gewann sein zweites Gold. Bronze gewann der junge Kenianer Jacob Kiprop, der 2022 schon zu Silber gelaufen war.

Die 5000 m sollten einst abgeschafft werden

Vor ein paar Jahren hat es noch konkrete Pläne von World Athletics gegeben, die 5000 m aus dem Programm der Diamond-League-Meetings zu streichen. Weil sie mit ihrer Dauer nicht mehr in ein streng gestaffeltes Programm eines solchen Meetings passen. Eine der Folgen wäre wohl gewesen, dass die Läufer noch ausgeprägter die Strassenrennen bevorzugt hätten – und an Titelkämpfen nur noch die zweite Garde gestartet wäre. So weit ist es nicht gekommen. Und diese Saison mit den superschnellen Rennen in Lausanne, Oslo und Monaco – sowie ganz im Speziellen dieses WM-Rennen – haben gezeigt, wie attraktiv die Disziplin auch fürs Publikum ist.

So strahlt ein Doppel-Weltmeister: Jakob Ingebrigtsen, der am Donnerstag bei Weltklasse Zürich starten wird. Foto: Shaun Botterill (Getty Images)

Ingebrigtsen liess einmal mehr seine Klasse aufblitzen, wenn es zählt. Es war die deutliche Antwort auf alles, was in der vergangenen Woche vorgefallen war. Sie hätte für ihn und sein Umfeld kaum nervenaufreibender verlaufen können. Als er am Mittwoch im Final über 1500 m auf den letzten Metern noch vom Briten Josh Kerr bezwungen wurde, blieb wie im vergangenen Jahr nur die Silbermedaille. Und die Spötter waren nicht weit. Arroganz und Verhöhnung der Gegner waren dem Norweger schon nach dem Vorlauf vorgeworfen worden. Und als er danach sagte, er sei in den vergangenen Tagen leicht angeschlagen gewesen, mochte dies zwar eine Erklärung für die schwindenden Kräfte gewesen sein. Vielleicht aber auch eine Ausflucht. Und es ging so weiter. Zum Vorlauf über 5000 m startete er am Donnerstag mit leichtem Fieber, wie er der heimischen Presse verraten hatte.

Der Konflikt mit dem Vater und dem Verband

Der eigentliche Konflikt aber schwelte im Hintergrund. Angefangen hatte er damit, dass sein Vater Gjert vom norwegischen Verband keine Akkreditierung erhalten hatte. Nach der Trennung von seinen Söhnen als Trainer im letzten Jahr hatte er mit Narve Nordas zu arbeiten begonnen. Und ihn zum Konkurrenten aufgebaut, der Jakob am Mittwoch um ein Haar geschlagen hätte, gestern aber schon bald hatte abreissen lassen müssen. Nordas also zog aus dem Athletenhotel aus und in die Unterkunft von Gjert Ingebrigtsen. Und als sich dann Henrik Ingebrigtsen, der den Final über 5000 m verpasste, beim norwegischen Verband über mangelnde Betreuung von Jakob beklagte, war dies auch ein Zeichen des Frusts, wie er später zugab.

Dass Jakob Ingebrigtsen nun all diese Vorgeschichten und Nebengeräusche hat beiseite schieben können, zeigt seine Kaltblütigkeit. Mitte Juli hatte Ingebrigtsen gegenüber der «SonntagsZeitung» gesagt: «Ich will der beste Läufer sein. So war meine Einstellung stets. Die Besten überholen. Dafür muss ich viele Olympiasiege holen, vielmals Weltmeister werden und viele Weltrekorde laufen. Davon bin ich noch weit entfernt.»

Mit dem zweiten WM-Titel neben seinem Olympiasieg über 1500 m ist er seinem Traum und seinem gigantischen Ziel zumindest einen Schritt näher gekommen. Dass sich Weltrekordhalter Joshua Cheptegei am Donnerstag vom Rennen zurückgezogen hat, schmälert Ingebrigtsens Erfolg keineswegs. Cheptegei, der am vergangenen Sonntag über 10’000 m gewonnen hatte, teilte auf Instagram sein Forfait mit. Wegen einer kleinen Fussverletzung wolle er nichts riskieren.



