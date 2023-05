Nach dem Tod des Rockstars – Der Trubel vor Tina Turners Villa ist gross Vor Tina Turners Anwesen in Küsnacht haben sich Dutzende Fans und Medienschaffende eingefunden. Mehrere ihrer Bewunderinnen und Bewunderer verdrücken vor Ort einige Tränen. Sibylle Saxer Mirjam Bättig UPDATE FOLGT

Das Medieninteresse vor den Toren der Villa Algonquin ist gross. Foto: Manuela Matt

Am Tag nach Tina Turners Tod rollt der Verkehr vor der Villa in Küsnacht, wo die Sängerin 19 Jahre lang gelebt hat, zäh. Denn viele Autofahrerinnen und -fahrer wollen nicht nur einen Blick in die Einfahrt erhaschen. Sie versuchen auch, das Geschehen vor dem Tor der Villa Algonquin mit ihrer Handy-Kamera einzufangen.

Immer wieder kreuzen auch Fans vor der Villa Algonquin auf. Sie kommen teils aus Küsnacht selbst, zum Teil sind sie aber auch als Zollikon, Meilen und Oetwil hergefahren, um Blumen ins Gittertor, zu stecken. Grussbotschaften werden an die Mauer des Anwesens geklebt, Kerzen und Räucherstäbchen angezündet. Auch Taschentücher werden gezückt, hie und da Tränen abgewischt.

«Sie war so inspirierend»

Empfangen werden die trauernden, gedenkenden Fans von ungefähr zwei Dutzend Medienschaffenden. Sie sind aus der ganzen Schweiz, zum Teil aus dem nahen Ausland angereist und stürzen sich teilweise geradezu auf die Fans, in der Hoffnung, ihnen das eine oder andere Statement zu entlocken. Viele lassen sich nicht lange bitten. «Ich bin aufgewachsen mit ihrer Musik.» «Sie war so inspirierend als Person.» «Sie war so ein guter, bescheidener Mensch.»

Aber auch die Weihnachtsbeleuchtung, die Tina Turner der Gemeinde Küsnacht geschenkt hat, wird von vielen lobend erwähnt. «Und in der Adventszeit hängt immer ein wunderschöner Kranz an ihrem Tor.»

«Star ohne Allüren»

Einer, der Tina Turner mehrfach persönlich getroffen hat, ist Küsnachts Gemeindepräsident Markus Ernst (FDP). Er äussert sich ähnlich zur vielleicht bekanntesten Küsnachterin. «Ich habe sie als positive, natürliche Persönlichkeit erlebt. Obwohl sie mir ihrer Musik Millionen von Menschen begeistert hat, hatte sie absolut keine Allüren.» Gesprochen habe er mit ihr, die 2013 da Schweizer Bürgerrecht erhalten hat, übrigens in Englisch.

Auf die Frage, wie die Gemeinde Küsnacht damit umgehe, dass in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich viele Menschen nach Küsnacht pilgern werden, um sich von ihrem Idol zu verabschieden, reagiert Markus Ernst gelassen. «Wir beobachten die Situation natürlich. Wir wollen den Menschen den nötigen Raum geben, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Dabei sollen sie in Sicherheit sein, und der Verkehr soll fliessen können.»

Aktuell präsentiere sich die Situation aber ganz ähnlich wie anlässlich der Hochzeit von Tina Turner mit ihrem langjährigen Partner Erwin Bach, die im Sommer 2013 auf dem Küsnachter Anwesen direkt am See stattgefunden hat. «Es sind mehr Medienschaffende als Fans vor Ort.»

Dazu, ob die Gemeinde längerfristig einen Ort des Gedenkens für die weltberühmte Sängerin plant – sei es eine Strassenbenennung, eine Gedenktafel oder auch ein Museum – hält er sich bedeckt. «Es ist nicht an der Gemeinde, das zu entscheiden. Das sollen ihr Mann und ihre Familie mitentscheiden können.»

