Basketball in Winterthur – Der «Tschugger» von der Geschäftsstelle Benjamin Fiechter wechselte von Zürich nach Winterthur, wo er nun auch Einsatzzeit bekommt. Mit Aufsteiger Winterthur liegt er in der NLB auf Playoffkurs – und trifft im Derby auf seinen Ex-Club. Stefan Kleiser

Benjamin Fiechter ist im Basketballclub Winterthur mehr als nur ein Nationalliga-B-Spieler. Foto: Stefan Kleiser

Es wird eine besondere Partie sein, bereits vor dem Anspiel. «Zum ersten Mal überhaupt werde ich mich in der Auswärtsgarderobe umziehen», blickt Benjamin Fiechter auf das Derby der Winterthurer am Samstag bei GC voraus. In Opfikon hat der heute 24-Jährige zum Basketball gefunden, bei den Stadtzürchern wollte er später um Titel spielen. Sein Vorbild: Nationalspieler Marco Lehmann, ein Opfiker auch er.