Nussbaumersee ohne Sprungturm – Der Turmsprung ist nicht mehr möglich, dafür der Klogang Am Dienstagmorgen wurde die obere Plattform des Sprungturms im Nussbaumersee bei Oberstammheim entfernt. Dafür wird ein mobiles WC-Häuschen aufgestellt. Eva Wanner

Der obere Stock der Badeplattform am Nussbaumersee bei Oberstammheim wurde abgebrochen, weil er morsch war. Der untere Teil bleibt bestehen. Foto: Enzo Lopardo

In dieser Saison ist etwas anders am Nussbaumersee bei Oberstammheim. Am Dienstag wurde die obere Plattform des Sprungturms abgebrochen. Bei einer routinemässigen Kontrolle habe das Gemeindepersonal bemerkt, dass die Trägerpfosten oberhalb der Grundplattform morsch geworden seien, erklärt die Stammheimer Gemeindepräsidentin Beatrice Ammann auf Anfrage. Eine Belastung durch viele Personen auf dem «Oberdeck» hätte kritisch werden können. Der untere Teil bleibe bestehen. Knapp 7000 Franken hat der Gemeinderat für die Arbeiten bewilligt.