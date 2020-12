Gastronomie in Winterthur – Der umstrittene Burgercontainer muss weg Am Donnerstag erhielt Kurt Bühler schlechte Nachrichten von der Stadt. Der «BurgerChuchi»-Wirt muss seinen Platz am Graben bis am Neujahrstag räumen. Delia Bachmann

An Silvester geht voraussichtlich der letzte Burger über die Theke des Imbissstandes am Graben. Foto: Marc Dahinden

Im Herbst vor einem Jahr startete Kurt «Küde» Bühler mit seiner «Burger-Chuchi» am Graben. «Das Geschäft lief gut», sagt Bühler. Seine Burger aus regionalen Zutaten waren bei den Passanten offenbar beliebt – auch wegen der moderaten Preise. Einzig der schwarze Container war von Anfang an umstritten. Eine «Landbote»-Leserin kritisierte damals das «Ungetüm im nostalgischen Graben». Einige Gastronomen in der Altstadt monierten, dass der Container ohne Toilette und ohne Abluftanlage dort stehen darf.

Tatsächlich wurde die schwarze Box damals als mobiler Stand bewilligt – für ein Jahr mit Option auf Verlängerung. Davor hatte es es eine Ausschreibung gegeben. Ein Kriterium lautete: «Der Verkaufsstand muss geeignet sein, sich ins Altstadtbild einzufügen.» Der «Burger-Chuchi»-Wirt aus Elgg setzte sich mit seinem Konzept gegen sechs Mitbewerber durch. Der Standplatz kostet 1125 Franken im Monat. Weil die Stadtpolizei eine Ausnahme machte, durfte Bühler seine «Burgerchuchi» auch über Nacht in der Fussgängerzone stehen lassen. Ein festes Lokal wäre mit strengeren baulichen Auflagen verbunden gewesen.