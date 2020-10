Interview mit Valcambi-Chef Michael Mesaric – Der umstrittenste Goldschmelzer der Schweiz schlägt zurück Valcambi wird von Swissaid und den eigenen Branchenkollegen angefeindet. Die Firma soll Gold aus dubiosen Quellen beziehen. Chef Michael Mesaric wehrt sich gegen die Vorwürfe – und er reicht Strafanzeige gegen die NGO ein. Holger Alich , Jorgos Brouzos

Valcambi-Chef Michael Mesaric: «W ir schliessen künftig Goldbezüge von Kaloti nicht aus, wenn die neue Firma identifiziert werden kann, sie alle Nachweise erbringt und alle Kriterien erfüllt. » Foto: Ephraim Bieri

Es ist keine Nachbarschaft, die Luxus und Glamour verspricht. Balerna TI, ein Vorort von Chiasso, ist durch industrielle Zweckbauten geprägt. Eine Autogarage, eine Tankstelle und ein Logistikzentrum – das sind die Nachbarn der Firma Valcambi. Das Unternehmen ist der wichtigste Goldverarbeiter der Schweiz. Aus dem Edelmetall entstehen später Schweizer Luxusuhren, exklusiver Schmuck oder Hightech-Smartphones.

In den letzten Monaten wurde Valcambi heftig angegriffen. Die NGO Swissaid kritisiert, dass Valcambi Gold aus zweifelhaften Quellen beziehen soll. Gemeint ist die Dubaier Firma Kaloti, einer der wichtigsten Goldanbieter im Markt. Die Firma soll aber Gold aus Kriegsgebieten verarbeiten. Den anderen Schweizer Goldschmelzern ist Dubai zu heiss. Sie verzichten auf Käufe dort, und die Schweizer Branchenvereinigung fordert Valcambi auf, es ebenfalls zu lassen. Valcambi-Chef Michael Mesaric versteht diese Aufregung nicht. Denn für die Vorwürfe gebe es keine Beweise. Er geht daher gegen Swissaid vor und verklagt die NGO.

Sie werden für die Zusammenarbeit mit der Kaloti-Gruppe aus Dubai kritisiert. Warum machen Sie weiter Geschäfte mit Kaloti? Wir haben seit einem Jahr keine Geschäftsverbindung mehr mit Kaloti. Denn unser Partner, die Kaloti Jewelery International, wurde zu einer Holding. Eine Holding kann man von überallher betreiben, das macht die Nachverfolgung der Warenströme schwierig. Wir handeln nur mit operativen Firmen, die vor Ort Fabriken und Personal haben, wo Kontrollen möglich sind. Wir schliessen künftig Goldbezüge von Kaloti nicht aus, wenn die neue Firma identifiziert werden kann, sie alle Nachweise erbringt und alle Kriterien erfüllt.

Aber in den Fincen Files wurde publik, dass es in den USA Geldwäsche-Ermittlungen gegen Kaloti gab. Ein Bericht der Wirtschaftsprüfer EY stellte 2014 fest, dass Kaloti mit Drogenhändlern geschäftete. Stört Sie das nicht? Wir haben das geprüft, mit negativem Ergebnis. Laut den bekannten Veröffentlichungen und den Fincen Files ist an diesen Vorwürfen nichts dran. Die Ermittlungen sind offiziell immer fallen gelassen worden, weil man nichts gefunden hat. Es laufen keine Verfahren gegen Kaloti.

Der Goldschmelzer Infos einblenden Valcambi-Chef Michael Mesaric Foto: Ephraim Bieri Michael Mesaric war jahrelang für beide Schweizer Grossbanken als Edelmetallhändler tätig. Seit 2002 ist er der Chef des Tessiner Goldschmelzers Valcambi in Balerna TI. Das Unternehmen zählt über 160 Mitarbeiter. Sie verarbeiten jährlich rund 2000 Tonnen Edelmetalle. Den grössten Teil davon Gold, aber auch Silber oder Platin.

Für Sie ist Kaloti also sauber? Ich bin nicht hier, um Kaloti zu verteidigen. Bei unseren Geschäften mit Kaloti haben wir peinlichst genau darauf geachtet, dass wir wissen, woher das Gold kommt, das uns Kaloti liefert. Wir haben uns die Herkunftsnachweise schriftlich liefern lassen und diese überprüft. Zudem haben wir Kaloti genau gesagt, welches Gold wir haben wollen und welches nicht. Daher beziehen wir von ihm auch kein Gold aus Afrika und Dubai.

Die Studie von Swissaid sagt etwas anderes? Swissaid hat für diese Behauptungen keinerlei Belege. Und wir haben bei unserer eigenen Due Diligence mit Blick auf Kaloti niemals Hinweise gefunden, dass das Unternehmen Gold aus Konfliktregionen verarbeiten würde. Daher haben wir gegen Swissaid auch Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Bern erstattet wegen unlauteren Wettbewerbs aufgrund falscher Tatsachenbehauptungen. Zudem prüfen wir Schadenersatzansprüche gegen Swissaid.

Aber selbst Ihr eigener Verband geht gegen Sie vor? Und Metalor sagt, es sei nicht möglich, die Herkunft beim Gold aus Dubai zweifelsfrei zu prüfen. Liegen die alle falsch? Ja. Diese Ansicht ist falsch, und das habe ich mehrmals öffentlich gesagt. Sie haben die Wahl, nichts aus Dubai zu beziehen. Aber dann kommt das Gold über Umwege doch zu ihnen oder zu uns zurück. Oder Sie wählen unseren Weg: Sie gehen so nah wie möglich an die Quellen und filtern das Gold, um nur das Gold zu bekommen, das Sie bekommen wollen.

Warum ist es unvermeidlich, Gold vom Golf zu bekommen? Weil die 300 Tonnen, die Dubai jedes Jahr verarbeitet, nicht verschwinden. Beziehen wir nicht direkt Gold vom Golf, so geht das Metall möglicherweise in die Türkei, nach Hongkong, Italien und sonst wohin. Und aus diesen Ländern beziehen wir dann wiederum Gold. Daher landet am Ende das Gold vom Golf eben doch bei uns, ohne dass wir aber genau sagen können, was wir da bekommen. Die einzige Möglichkeit, die exakte Herkunft von Gold zu kennen, besteht darin, Gold direkt von der Mine zu beziehen sowie dieses Gold beim Raffinieren nicht zu mischen. Bei Recyclinggold dagegen können Sie nur bis zu einer gewissen Stufe die Herkunft klären. Haben Sie einen Goldring aus Altgold, können Sie nicht ausschliessen, dass er etwas Gold aus der Ära Kleopatra enthält.

Also bringen die ganzen Prüf-Labels wie LBMA nichts? Das sage ich nicht. Aber wir verlassen uns nicht darauf. Und bauen ein eigenes Nachverfolgungssystem auf, das auf Blockchain-Technologie beruht. Ein Beispiel: Angenommen Sie bekommen von Kaloti eine Lieferung. Dann muss Kaloti in dem System hinterlegen, von wem er das Gold bekommen hat und dabei alle Lieferpapiere, Rechnungen etc. ablegen. Und der Lieferant von Kaloti muss das Gleiche tun im System. Dann habe ich bereits drei Stufen in der Lieferkette, bei denen ich Sicherheit habe, und das lässt sich beliebig weiter ausbauen.

Vorausgesetzt, die Angaben stimmen, die im System hinterlegt werden? Das können wir überprüfen. Auf den Rechnungen stehen ja Adressen, von wem unser Kunde das Gold hat. Und da fahren wir stichprobenweise hin, um vor Ort zu prüfen.

Haben diese Stichproben schon mal etwas Verdächtiges zutage gefördert? Nein.

Haben Sie wegen der Kontroverse um Kaloti bereits Kunden verloren? Kunden haben deswegen angefragt, und wir konnten ihnen erklären, woher ihr Gold, das sie bei uns gekauft haben, stammt. Wir haben keine Kunden verloren.

2019 wurde eine Raffinerie in der Schweiz gebüsst wegen mangelnder Herkunftskontrollen. War das Valcambi? Nein, wir waren es nicht.

Der Bericht der Finanzverwaltung hält fest, dass es der Schweiz nicht gelingt, die Goldeinfuhren zu kontrollieren. Wieso? Das weiss ich nicht. Wir haben ein LBMA-, RJC-, Fair-Trade- und Fair-Mined-Zertifikat. Wir werden laufend geprüft. Unsere internen Abläufe und unsere Kundenbeziehungen werden unter die Lupe genommen. Ich sage, die Schweizer Metallindustrie ist die bestüberwachte Branche von allen.

Braucht die Schweiz eine staatliche Edelmetallaufsicht? Ja. Aber die Schweiz soll auf bewährte und international akzeptierte Erfahrungen zurückgreifen.

Hätte die Branche einen Vorteil, wenn der Bund genauer hinschauen würde? Ja, denn dank mehr Garantien würden wir mehr und besser verkaufen. Mehr Transparenz ist für uns ein Vorteil. Wahrscheinlich werden sich aber 60 Prozent des wiederverwerteten Goldes niemals identifizieren lassen. Man wird fünf, sechs Schritte zurückgehen können. Mehr nicht, was in der Natur der endlosen Wiederverwertung liegt.

Der Konsument will einfach sicher sein, dass ihm mit vertretbarem Aufwand gesagt werden kann, dass das Gold sauber ist. Ja, aber was ist vertretbarer Aufwand? Jeder Stakeholder soll seine Vorschläge einbringen. Der Bund soll diese Vorschläge sammeln und zur Diskussion stellen. Dann können wir einen Standard setzen, der über das hinausgeht, was es schon gibt.

Soll man nur Minengold verarbeiten? Da ist es klar, wo es herkommt? Es gibt Pensionskassen, die wollen genau wissen, woher das Gold kommt, und sie wollen sichergehen, dass es nirgends gemischt wird. Die nehmen daher nur Minengold. Aber dann gibt es auch Firmen wie den Schmuckkonzern Tiffany. Die wollen aus Umweltschutzgründen kein Minengold und kaufen nur Recyclinggold.

Also: Umweltschutz versus Kinderarbeit? Nein, eben nicht. Beides ist wichtig. Nehmen Sie den artisanalen Goldabbau in Afrika als Beispiel. Der ist praktisch nicht überprüfbar; Kinderarbeit ist verbreitet. Darum kaufen wir auch kein Gold aus dem artisanalen Goldmarkt in Afrika. In Südamerika geht es etwas besser, weil wir eigene Leute vor Ort haben und auch die NGOs sowie das Seco vor Ort sind.

Bald stimmen wir über die Konzernverantwortungsinitiative ab. Müssten sich die Goldschmelzer anpassen? Sie wird eine Rolle spielen, weil eine Firma vor Ort noch vorsichtiger wird. Hat sie eine positive Wirkung für diejenigen, die direkt davon betroffen sind? Nicht unbedingt.

Ein Kilogramm Feingoldbarren wird eingeschmolzen. Foto: Karl Mathis (Keystone)

Warum? Gewisse Geschäfte lohnen sich für uns nicht, könnten aber ein Risiko für uns werden. So geben wir in Peru Kleinbergbauern Darlehen zu 3,5 Prozent Zins. Sie bekämen von der Bank keinen Kredit, von uns schon. Keine NGO wollte bei dem Projekt mitmachen.