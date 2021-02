Zoe Wees kommt in die Schweiz – Der unbekannte Weltstar Am Freitag tritt Zoe Wees zum ersten Mal in der Schweiz auf. Die 19-Jährige hat ihre Ängste zum Fundament einer bereits beeindruckenden Karriere gemacht. Wie weit führt sie das noch? Martin Fischer

Zoe Wees performt bei den Swiss Music Awards ihre Single «Girls Like Us». Foto: Universal Music

Zoe Wees’ Stimme und ihre Songs haben sich in digitaler Windeseile in der westlichen Hemisphäre verbreitet, ihr Name (der übrigens Englisch ausgesprochen wird, also: Sou-ii Wiis) muss hier noch aufholen. Gegen 300 Millionen Streams auf den grössten Musikplattformen stehen aktuell 260’000 Instagram-Follower gegenüber, auf Tiktok sind es 780’000.

In der Schweiz ist Wees die Pop-Dominatorin der Stunde: Zurzeit ist ihre Musik über 100-mal pro Tag in den Schweizer Radios zu hören. Sie ist damit auf Augenhöhe mit Ed Sheeran und The Weeknd. Auf Shazam wurde «Girls Like Us» hierzulande in den letzten zwei Wochen so oft abgefragt wie kein anderer Song.