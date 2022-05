Porträt höchster Winterthurer – Der Unermüdliche Reto Diener ist das Zugpferd der lokalen Grünen. Der Überzeugungstäter gilt als unbequemer Autofahrerschreck, emsig und zäh wie Leder. Die Bürgerlichen zollen ihm dennoch Respekt. Nun wird er höchster Winterthurer. Till Hirsekorn

Hier im Grünen, aber vor allem ein harter politischer Arbeiter, der sich in die politischen Geschäfte gräbt und Papers wälzt: Der höchste Winterthurer Reto Diener. Foto: Marc Dahinden

Mit Brille, Bart und Karohemd. So kennt man Reto Diener. Unterwegs ist er auch an diesem Nachmittag mit dem E-Bike, an der Brusttasche prangt ein «Peace»-Button. Man wähnt seinen Biologielehrer von damals vor sich. Doch das Bild des klassischen Öko-Fundis bekommt während des Gesprächs rasch Risse. Spätestens als Diener von seiner Jugend erzählt. «Meine Zeit bei der Armee hat mich geprägt. Und zwar im positiven Sinn», sagt er, der frühere Korporal. Als Füsilier habe er gelernt, sich durchzubeissen. Er sei körperlich fitter geworden, habe an Statur gewonnen und Selbstvertrauen getankt. Und nicht zuletzt habe er in der Rekrutenschule genügend Zeit gehabt, um herumzugrübeln, für welches Studium er sich einschreiben solle. «Ich war schon immer ein Spätzünder», sagt er.