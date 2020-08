Rico Strassmann aus Winterthur – Der ungeschliffene Diamant gibt sein Nati-Debüt Der Winterthurer Rico Strassmann ist am Mittwoch zum ersten Mal im Trikot der Schweizer Faustball-Nationalmannschaft aufgelaufen. Bei der 3:4-Niederlage gegen den WM-Zweiten Österreich in Elgg stand der 20-jährige Mittelmann während vier Sätzen auf dem Feld. Fabio Baranzini

Hat alles, was ein guter Mittelmann im Faustball braucht: Rico Strassmann. Fabio Baranzini / Swiss Faustball

Es war ein ganz besonderer Moment am Mittwoch Abend auf der Sportanlage im See in Elgg. Rico Strassmann durfte bei seinem allerersten Länderspiel für die A-Nationalmannschaft gleich von Anfang an aufs Feld. Und schon bei seinen ersten Aktionen liess er sein Talent aufblitzen. Gleich mehrfach rettete er spektakulär und überzeugte mit sauberen Zuspielen auf die Angreifer in den Schweizer Reihen.