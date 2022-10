Berichtet aus dem Beziehungsleben: Autorin Claudia Schumacher. Foto: Roman Raake

In meinem Freundinnenkreis gibt es eine These: Unterlegene Männer sind gefährlich. Denn sie werden versuchen, die Frau an ihrer Seite klein zu machen, um sich grösser zu fühlen. Meiner Erfahrung nach werden manche Männer tatsächlich fies, wenn sie in einer Beziehung das Gefühl haben, nicht mithalten zu können. Ich hatte in meinen Zwanzigern teils mit Männern zu tun, die sich nach einer heiteren Verliebtheitsphase als erstaunlich kleinherzig und missgünstig erwiesen. Sie konnten sich nicht über meine Erfolge freuen – bis ich mein Licht vorsorglich unter den Scheffel stellte.