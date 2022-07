Gemeindepräsident Jürg Frutiger – Der Unternehmer, der Elsau 1000 neue Einwohner bescherte Der scheidende Gemeindepräsident Jürg Frutiger freut sich über schöne Bauprojekte in Elsau und findet Verkehrsprobleme überbewertet. Nicole Döbeli

Jürg Frutiger auf dem Joggeliberg, seinem Lieblingsplatz in Elsau. Foto: Roger Hofstetter

Gute Bauprojekte ziehen gute Bauprojekte an, ist Jürg Frutiger überzeugt. Wo andernorts mit grauen Blöcken Gewinnmaximierung betrieben wird, zeichnet sich Elsau mit mehreren Siedlungen aus, die der bisherige Gemeindepräsident mit Stolz aufzählt: das Flarzett neben der Kirche in Elsau, die Hofwis im Zentrum von Elsau und bald die Riethöfe zwischen Räterschen und Schottikon: «Das sind alles tolle Leistungen.» Frutiger bringt fachliche Kompetenz mit als nach wie vor aktiver Unternehmer in der Bau- und Immobilienbranche mit Architekturstudium.