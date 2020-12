Kunstmuseum Winterthur – Der unwiderstehliche Reiz der Reduktion Die Sammlung Becht bringt die letzte Revolution der modernen Kunst nach Winterthur und verleiht dem Kunstmuseum internationale Strahlkraft. Adrian Mebold

Richard Long: Neun Fotografien auf Papier und Schwemmholz aus dem River Avon. Foto: Marc Dahinden

In den 1960er- und 1970er-Jahren begann die Kunstbewegung der Minimal Art ihren Siegeszug durch Galerien und Museen in Europa und später auch in Amerika, zuerst kaum bemerkbar, schliesslich triumphal. Die Ausstellung «Living with Art» im Kunstmuseum beim Stadthaus gräbt tief in dieser Kunst.

Das Sammlerehepaar Agnes und Frits Becht war damals mittendrin in der Kunstszene der Niederlande. Die Bechts realisierten, dass dieser Kunststil etwas völlig Neues war. Er sollte später als letzte Revolution in der Kunst der Moderne bezeichnet werden. Zu Recht, denn nie zuvor war der Charakter der westlichen Kunsterfahrung so grundlegend verändert worden.