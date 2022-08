Kolumne Landluft – Der Urzeithai als Problemlöser Was, wenn in der Region ein riesiger Megalodon überlebt hätte? Jonas Gabrieli

Eine Kuh würde problemlos in den Schlund des riesigen Hais passen. Illustration: Ruedi Widmer

Einst, vor vielen Millionen Jahren, schwammen Haifische übers Weinland, das damals noch ein Weinwasser war. Und wer weiss, vielleicht verirrte sich damals auch einmal ein Megalodon in unsere Region. Dieser riesige Hai konnte bis zu acht Meter lange Beutetiere vollständig verschlingen, wie ein Forscherteam mit Zürcher Beteiligung nun herausgefunden hat. Das hört sich zunächst nach sehr viel an, in Fussballfelder umgerechnet ist das aber nur ein halber Strafraum. Oder nicht einmal ein ganzer Holidi (11 Meter).

Trotzdem: Ein solches Riesenexemplar wäre der Region auch heute noch sehr nützlich. Zum einen – ganz eigennützig gedacht – für uns Journalisten: Der Riesenschlund, der alles verschlingt – die Nehmergemeinden kennen es vom Finanzausgleich –, ist das optimale Maskottchen für das mediale Sommerloch. Selbst Dreadlocks verschlingt er mühelos. Aargauer Kaimane sowieso.

Doch damit nicht genug. Der Megalodon (griechisch für Riesenzahn) löst weitere Probleme in der Region. Im Weinland braucht es definitiv kein Tiefenlager mehr, der Urzeit-Hai vertilgt und verdaut sämtlichen Atommüll restlos und strahlungsfrei. Der Brüttener Tunnel ist in Rekordzeit fertiggestellt, weil die ausgefallenen Haizähne an den Bohrer befestigt werden. Andere Gemeinden entsorgen ihre Schandflecken in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. In Turbenthal ist eines Morgens das sanierungsbedürftige Schlossgut plötzlich weg.

Alles scheint auf gutem Weg, alle profitieren. Doch dann, eines Tages, ist der Megalodon plötzlich verschwunden. Der Superkiller hat seinen Meister gefunden, dessen Anblick ihn schlagartig in die Flucht getrieben hat: Er erblickte einen Blüttler an der Thur.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

