Tempo 30 in Winterthur – Der VCS bringt fünf Temporeduktionen durch Das Wülflinger Dorfzentrum, die gesamte Rychenbergstrasse und drei weitere teils wichtige Verbindungsstrassen in Winterthur werden zur Tempo-30-Zone. Es ist ein Sieg für den VCS – fast auf ganzer Linie. Marc Leutenegger

Der Stadtrat hat einem Rekurs des VCS stattgegeben und will zur Umsetzung des Lärmschutzes fünf wichtige Strassen respektive Strassenabschnitte in Winterthur zu Tempo-30-Zonen machen, darunter das Wülflinger Dorfzentrum und die Rychenbergstrasse. Symbolbild/Manuela Matt

Der Stadtrat will auf fünf teils wichtigen Verkehrsverbindungen Tempo 30 einführen. Der Entscheid ist noch nicht öffentlich kommuniziert, konnte vom «Landboten» aber bereits eingesehen werden. Demnach werden mit der Rychenbergstrasse und der Wülflingerstrasse zwei Strecken neu ausgeschildert, bei denen lange um eine Verkehrsberuhigung gerungen wurde. An der Rychenbergstrasse soll eine durchgängige Tempo-30-Zone entstehen und in Wüflingen der Lindenplatz verkehrsberuhigt werden. Der Abschnitt reicht von der Einfahrt zum Dorfzentrum bei der Salomon-Hirzelstrasse bis zur Zypressenstrasse.