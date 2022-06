Verkehr in Winterthur – Der Veloschnellroute nach Oberseen stehen 56 Bäume im Weg Damit Velofahrer schneller von der Altstadt nach Seen fahren können, sind Bauarbeiten nötig. Der Veloweg entlang des Mattenbachs soll verbreitert werden. David Herter

Archivfoto: Marc Dahinden

Der Belag auf dem Veloweg entlang des Mattenbachs ist in einem schlechten Zustand. Er müsse dringend saniert werden, schrieb die Stadt am Donnerstag. Im gleichen Zug will Winterthur auch die vorgesehene Veloschnellroute vom Stadtzentrum nach Oberseen bauen. Was die Arbeiten kosten werden, steht jedoch nicht in der Mitteilung.