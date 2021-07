Ärger im Regionalfussball – Der Verband trickste sich selber aus Der Schweizerische Fussballverband (SFV) wendet in der zweiten Corona-Saison ein altbewährtes Reglement nicht an, das am Ende einer Saison einen fairen Spieleraustausch regeln würde. Markus Wyss

Die Freude in der Fussballszene war gross, als wieder gespielt werden konnte. Doch nicht überall lief es rund. Foto: Daniel Kellenberger

Die erste Corona-Saison 2019/20 wurde nach der Vorrunde abgebrochen, gewertet wurde sie nicht. Die Pandemie-Situation war auch im Sommer 2020 unsicher. Deshalb führte der SFV für seine 13 Regionalverbände ein wichtiges neues Reglement ein: Falls die Vorrunde zu Ende gespielt werden kann, wird die Saison gewertet.

In der letzten Oktoberwoche 2020 mussten die Meisterschaften im Regionalfussball erneut unterbrochen werden. Zum Abschluss der Vorrunde fehlten den Vereinen zwei, drei Meisterschaftsspiele. Im Juni 2021 ging es bei den Erwachsenen wieder los – allerdings ohne die Berücksichtigung des altbewährten Reglements, dass in den letzten drei Partien der Rückrunde Spieler eines Vereins, die mindestens fünf Partien für ein anderes Team desselben Vereins bestritten haben, nicht in einer anderen Equipe des Vereins mitspielen dürfen.