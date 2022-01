Pflege in Winterthur – Der Verein Pflegewohngruppen gibt auf Ende April schliesst der Verein Pflegewohngruppen seine verbleibenden Standorte in Seen und Wülflingen. Der Betrieb hat sich nicht mehr gelohnt. Elisabetta Antonelli

Die Pflegewohngruppe an der Landvogt-Waser-Strasse schliesst per Ende April. Foto: Madeleine Schoder

Schon im letzten Sommer gab der Verein Pflegewohngruppen Winterthur (PWG) bekannt, dass er den Standort Töss aufgeben muss. Am Montag hat er mitgeteilt, dass er den Betrieb ganz einstellen und auch die Standorte in Seen und die beiden Pflegewohngruppen in Wülflingen per Ende April aufgeben wird. «Nach über dreissig Jahren tut mir dieser Schritt im Herzen weh», sagt Gründungsmitglied und Präsident Christoph Schürch. Schliesslich liege es nicht am Konzept.

Familiäre Atmosphäre

Der Verein bot chronisch kranken, in der Regel betagten Menschen eine Wohnmöglichkeit in familiärer Atmosphäre. Dazu gehören auch individuelle Pflege und persönliche Betreuung. Die Pflegewohngruppen hatten Platz für sieben bis acht Menschen. Neben dem Standort Töss gab es auch eine Pflegewohngruppe in Seen und zwei in Wülflingen.