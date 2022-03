Buchverlag in Winterthur – Der Verlag, der Kindern ins Gymi hilft Das Buch «Ich will ans Gymi» ist ein Bestseller des Verlags Zürcher Kantonale Mittelstufe, der in Winterthur beheimatet ist. Ein Buch, das derzeit wohl bei vielen Familien auf dem Tisch liegt. Elisabetta Antonelli

ZKM-Verlagsleiter Hans-Walter Tobler blättert im Topseller «Ich will ans Gymi». Foto: Madeleine Schoder

Jetzt sind sie in den letzten Zügen beim Büffeln: die Schülerinnen und Schüler, die am nächsten Dienstag zur Aufnahmeprüfung fürs Langzeitgymnasium antreten. Ein Buch, das viele beim Lernen begleitet, heisst «Ich will ans Gymi» und stammt vom Verlag Zürcher Kantonale Mittelstufe (ZKM). Darin sind etwa Matheaufgaben und Grammatikübungen zu finden. Für 39 Franken ist das Buch in der Buchhandlung oder im Onlineshop zu haben. Viele erhalten es in Gymi-Vorbereitungskursen. «Es ist ein Topseller», sagt Hans-Walter Tobler, der den ZKM-Verlag leitet. Jährlich verkauft dieser etwa 3000 Exemplare davon.