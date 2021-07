Schlechtes Wetter in der Region Winterthur – Der viele Regen treibt Badis und Bauern um Die Winterthurer Badis haben bisher rund ein Drittel weniger Eintritte verkauft als in durchschnittlichen Jahren, die Weinbauern kämpfen derweil mit Pilzbefall. Nina Thöny , Andrea Thurnherr

Das Schwimmbad Wolfensberg hat trotz des regnerischen Wetters geöffnet. Foto: Marc Dahinden

Ein Regenschirm ist in diesen Tagen ein guter Begleiter. Sommergefühle kommen ob des vielen Regens und der bescheidenen Temperaturen kaum auf. Während das schlechte Wetter viele einfach nervt, drückt es anderen direkt aufs Geschäft, den Winterthurer Badis etwa. Mitte Juni gab es zwar eine richtig schöne Woche. «Seither ist aber vielfach tote Hose, und es läuft wetterbedingt sehr wenig», sagt Dave Mischler, Leiter des städtischen Sportamts.

Konkret haben die hiesigen Badis bis am Mittwoch mit 121’000 Eintritten rund ein Drittel weniger verkauft als zum gleichen Zeitpunkt in einem durchschnittlichen Jahr. Das sei zwar auch darauf zurückzuführen, dass bis am 26. Juni die Besucherzahlen aufgrund der Pandemie gedeckelt waren, in erster Linie jedoch auf das schlechte Wetter, so Mischler.