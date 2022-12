Raclette vor Prachtskulisse gleich neben dem Winterwanderweg. Foto: Litescape

Zwischen dem 23. Dezember 2022 und dem 31. März 2023 können Gäste der Region Dents du Midi ein Set beziehen, um draussen an idyllischen Plätzen am Winterwanderweg selber ein Raclette oder Fondue zuzubereiten. Das Angebot kostet 25 Franken pro erwachsene Person (mit alkoholischen Getränken) und 22 Franken pro Kind.

Die Picknicktaschen können in der Ferme à Gaby in Champoussin, La Mascotte in Val-d'Illiez, Chez Yoyo & Jibi in Les Crosets, im Chalet des Saveurs in Champéry und bei 7Peaks in Morgins gegen ein Pfand von 100 Franken bezogen werden.

In der Tasche findet sich alles für den ungetrübten Käsespass: Caquelon mit Rechaud oder Racletteofen, Käsemischung oder Raclettekäse samt Rezept und den dazugehörigen Gewürzen, Brot, Brenngel, Besteck, Servietten, Zündhölzer, Erinnerungsgläser, Weisswein oder Bier und Mineralwasser sowie eine Karte der Winterwanderwege.