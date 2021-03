Wegen Umbau – Der Volg in Rikon bleibt zwei Wochen geschlossen Frisches Brot gibt es während der Arbeiten trotzdem zu kaufen. Nicole Döbeli

Eine grosse Tafel macht von weitem klar, dass der Laden geschlossen ist. Foto: Marc Dahinden

Am Montag starteten die Arbeiten für die Renovation und den Umbau der Volg-Filiale in Rikon. Auf der Website der Gemeinde Zell und vor Ort sind die Arbeiten angekündigt. Etwas mehr als zwei Wochen sollen sie dauern, am Freitag, 19. März, will der Volg, der von der Wisligzäller Genossenschaft betrieben wird, seine Türen wieder öffnen.

«Der Laden ist 20-jährig und muss modernisiert werden», sagt Geschäftsführer Thomas Aeschbacher. Es gebe eine komplett neue Kühlanlage, und die Filiale werde im neuesten Volg-Layout gestaltet. «Wir ändern aber nicht alles um 180 Grad.»

Mehr Bio

Die Warengruppen seien angepasst worden, und es werde neu ein Gestell mit Biolebensmitteln und eines mit Produkten der Morga AG – «natürliche Lebensmittel aus dem Toggenburg» – geben. «Weil der Rikemer Volg eine eigene Bäckerei hat, wollen wir die Backwaren ebenfalls stärker hervorheben.»

Nebst einigen zusätzlichen Convenienceprodukten wie Salaten solle der Standard in etwa gleich bleiben, sagt Aeschbacher. Die genauen Kosten für den Umbau will er nicht nennen, die Genossenschaft investiere aber einen namhaften fünfstelligen Betrag.

Zwei Wochen lang bleibt der Volg zu. Foto: Marc Dahinden

Solange der Dorfladen zu ist, gibt es für die Rikemerinnen und Rikemer trotzdem frisches Brot zu kaufen: Der Wisliger Huusbeck wird mit seinem Brotverkaufswagen täglich einen kurzen Stopp auf dem Dorfplatz einlegen. Unter der Woche jeweils um circa zehn Uhr morgens, am Samstag gegen neun Uhr. Postgeschäfte werden während der Umbautage in die Post Kollbrunn umgeleitet.

Zur Eröffnung werde es kein Fest, aber eine kleine Überraschung für die Kundinnen und Kunden geben, sagt Aeschbacher.