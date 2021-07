Porträt Andelfingen – Der Volkskundler geht in Pension Jährlich besuchen rund 80 Gruppen das Schaudepot St. Katharinental in Diessenhofen. Bald wird sein Erfinder Peter Bretscher aus Andelfingen pensioniert. Urs Oskar Keller

Kurator Peter Bretscher in «seiner» Ausstellung in Diessenhofen. Foto: Urs Oskar Keller

Nur bei Voranmeldung öffnet sich das Tor zu einem besonderen Schatz aus vergangenen Tagen, wo Kurator Peter Bretscher und sein kleines Team seit 1997 immer mehr Gäste empfangen. 1995 hat der Andelfinger das Kornhaus St. Katharinental in Diessenhofen als Ausstellungsraum entdeckt. Bis heute ist Bretscher Leiter, Gestalter und Spiritus rector des Schaudepots St. Katharinental, im November wird er pensioniert. Der 64-jährige Volkskundler und Historiker war für Konzeption und Realisierung des Museums Lindwurm in Stein am Rhein verantwortlich und arbeitete seit 1994 am Historischen Museum Thurgau mit Sitz in Frauenfeld.

