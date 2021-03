Neue Präsidentin redete ihm zu stark rein – Der wahre Grund für Mark Bransons Abgang: Krach an der Finma-Spitze Nach elf Jahren verlässt Mark Branson überraschend die Schweizer Finanzaufsicht. Das liegt nicht nur am Angebot, die deutsche Aufsicht zu leiten. Sondern an Spannungen mit der neuen Finma-Präsidentin Marlene Amstad. Holger Alich , Jorgos Brouzos

Finma-Chef Mark Branson verlässt Mitte Jahr die Schweizer Aufsicht Richtung Deutschland. Foto: Urs Jaudas

Die Überraschung war perfekt, als am Montag der langjährige Finma-Chef Mark Branson seinen Wechsel nach Deutschland an die Spitze der deutschen Aufsicht Bafin ankündigte. Nach elf Jahren in Bern habe ihn der Umbau der Bafin gereizt, lautete die offizielle Begründung.

Nun zeigt sich: Das ist nicht die ganze Wahrheit. Mehrere unabhängige Quellen berichten übereinstimmend, dass es Branson auch von seinem aktuellen Job weggezogen habe, weil sein Verhältnis zur neuen Finma-Präsidentin Marlene Amstad angespannt gewesen sei.

Denn Amstad habe sich stärker ins Tagesgeschäft eingemischt, was dem machtbewussten Branson dem Vernehmen nach ein Dorn im Auge war.