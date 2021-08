Sommerserie «Zukunft» – Der Wald im Wandel Die Zukunft des Winterthurer Forsts hat längst begonnen. Wie ihn Stadtgrün fit für die nächsten Jahrzehnte machen will. Till Hirsekorn

40 Prozent: In keiner Schweizer Grossstadt ist der Waldanteil grösser. Entsprechend emotional ist die Beziehung der Winterthurerinnen und Winterthurer zu ihrem Wald. Fotos: Enzo Lopardo

«Willkommen im Wald.» Diese Botschaft steht so auf keiner Tafel. Aber wer von der Breite aus den Eschenbergwald betritt, soll sich sicher fühlen und, eben, willkommen: Die Waldwege sind breit und bequem, Wegweiser verschaffen Übersicht, und auch ein Vitaparcours startet hier. Es ist der Eingang zu der grössten Erholungszone der Stadt, einem «Stadtrandpark», der sich vom Seemer Buck bis zum Reitplatz zieht.

Mit dem Begriff «Park» tut sich Stadtgrün-Chef Beat Kunz noch etwas schwer. Er tönt zu sehr nach Abfall, Lärm und Halligalli in Quartiernähe, was nicht das Ziel ist. «Aber die Rolle des Waldes als Freizeit- und Erholungsgebiet ist definitiv wichtiger geworden», sagt Kunz, während eine junge Frau vorbeijoggt und Grosseltern mit der Enkelin an der Hand vorbeispazieren, in Richtung Bruderhaus.