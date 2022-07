Wandern im Tösstal – Der Weg des Volksdichters erhält neue Tafeln und wird digital Jakob Stutz wurde einst wegen seiner sexuellen Orientierung vertrieben und geächtet. Ein Themenweg von Pfäffikon über Wila nach Sternenberg erinnert an sein Lebenswerk. Rafael Rohner

Sternenberg: Hier erlebte Jakob Stutz unbeschwerte Stunden. Foto: Anna-Tia Buss

Der Dichter Jakob Stutz (1801–1877) hatte schon als Kind das Gefühl, «ein ganz verkehrter Mensch zu sein». Er wehrte sich als Junge gegen den Zwang, seinen offenen Kinderrock gegen eine Hose zu vertauschen, und wollte kein Knabe sein, sondern ein Mädchen: «Warum muss ich von allen, allen meinen Ju­gend­ge­fähr­ten eine so son­der­ba­re Ausnahme machen?», fragte er sich. Später wurde er Lehrer und geriet wegen seiner homosexuellen Orientierung ständig in Schwierigkeiten. 1856 wurde er deswegen sogar aus dem Kanton gewiesen.

An sein Lebenswerk erinnert im Zürcher Oberland seit 2001 ein Themenweg. Die rund 21 Kilometer lange Route führt an verschiedene Wirkungsstätten des Dichters, von Pfäffikon über Wila und Tablat bis nach Sternenberg. Hier erlebte Jakob Stutz ab 1823 glückliche Tage. Der junge Mann gab sein letztes Geld für eine Gitarre aus und erlebte die «vergnügtesten Stunden», wie es auf der dortigen Informationstafel heisst. Bald verschlug es Stutz weiter nach Tablat, wo er als Hauslehrer unterrichtete. Er schätzte aber auch die Nähe zum Pfarrhaus Wila, wo ihm «mancher geistiger Genuss geboten ward». Später (1842) gründete er in Sternenberg eine Klause, wo er sich der Schriftstellerei widmete.

Bekannt ist Jakob Stutz heute vor allem, weil er so unverblümt über die damaligen Sorgen, aber auch Freuden der Landbevölkerung schrieb. Sein Werk gilt als wichtiges Dokument der Industrialisierung im Zürcher Oberland und bietet einen authentischen Eindruck der damaligen Lebensumstände und Sprache.

Ernst Stocker hält Eröffnungsrede

Der Themenweg zu Ehren von Jakob Stutz ist allerdings schon seit längerer Zeit nicht mehr in bestem Zustand, die Infotafeln verwittern zusehends. Seit mehreren Jahren arbeitet deshalb eine Gruppe unter der Leitung von Hansruedi Kocher an einer Überarbeitung. Als ehemaliger Gemeindeschreiber von Hittnau war Kocher schon dabei, als der Jakob-Stutz-Weg vor über zwanzig Jahren eröffnet wurde.

Das erklärte Ziel ist es, die lebendigen Erzählungen von Jakob Stutz wieder besser zugänglich zu machen, insbesondere für Jugendliche. Bis am 18. September soll es so weit sein. Ein kürzlich gegründeter Verein kümmert sich bis dahin um neue Infotafeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Die grosse Neuerung: Auf allen Tafeln werde ein QR-Code zu finden sein, mit welchem man vertiefte Informationen über das Leben und Wirken von Jakob Stutz abrufen könne. Am Eröffnungsfest am 18. September in Hermatswil ist eine Rede von Regierungspräsident Ernst Stocker geplant.

