Kühe aus dem Automaten? Illustration: Ruedi Widmer

Für frische Lebensmittel musste man früher zu den üblichen Ladenöffnungszeiten in den Supermarkt. Heute kann man Süssmost oder Käsefondue jederzeit per Knopfdruck kaufen. Wer in Aadorf wohnt, kriegt sogar Black-Tiger-Shrimps an einem Automaten.