600 Manntage geleistet – Der Weinländer Zivilschutz im Corona-Jahr Mehr Kosten, aber auch mehr Aufträge hat die Pandemie dem Sicherheitszweckverband Weinland eingebracht. Neben dem Virus beschäftigt das Trinkwasser die Organisation. Eva Wanner

Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel – auch die Schulung in Sachen Hygienevorschriften gehörte dazu. Foto: Enzo Lopardo

«Eine Pandemie hatten wir logischerweise nicht budgetiert.» Das sagte Beatrice Ammann, Präsidentin des Sicherheitszweckverbands Weinland, an der Delegiertenversammlung am Mittwochabend. Entsprechend gibt es Abweichungen in der Rechnung des Zivilschutzes für das vergangene Jahr.

Rund 15’000 Franken beispielsweise, die für Masken, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel aufgewendet wurden. Und weitere rund 6600 Franken, die das Raumdesinfektionsgerät gekostet hat.

Die Pandemie brachte aber auch 8000 Franken mehr Einnahmen als budgetiert: Rund 600 Manntage hat der Zivilschutz alleine für Einsätze rund um die Pandemie geleistet. Besonders aktiv waren die Zivilschützer in Altersheimen der Region, «in allen möglichen Bereichen», wie Kommandant Thomas Schaller sagt. Sie hätten Fahrten zum Arzt organisiert, Bewohnerinnen und Bewohner unterhalten sowie Besuche koordiniert.