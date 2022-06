Unihockey-WM – Der Weltmeister und die Schweiz spielen in Winterthur Der Spielplan für die Unihockey-WM der Männer in Zürich und Winterthur vom 5. bis 13. November steht. Unter anderem das Eröffnungsspiel findet in der Axa-Arena statt. red

Die Axa-Arena ist eine der zwei Spielstätten der Unihockey-WM in der Schweiz. Foto: Heinz Diener

Am Samstag, 5. November, um 12 Uhr wird in der Winterthurer Axa-Arena das erste Spiel der WM 2022 angepfiffen: Deutschland trifft dabei auf Schweden, den Weltmeister. Für die Schweizer gilt es um 17 Uhr ernst: In der Swiss Life Arena in Zürich steht das Auftaktspiel gegen Norwegen an. Vor diesem Match findet die Eröffnungszeremonie der WM statt.

Tags darauf steht das Topspiel der Gruppe A bevor: Um 14 Uhr trifft die Schweiz in Zürich auf den WM-Zweiten aus Finnland. Nach einem Ruhetag spielt das Team von David Jansson am Dienstag, 8. November, um 20 Uhr gegen die Slowakei. Es ist dies das einzige Schweizer Spiel in der Axa-Arena.

Weltmeister Schweden dagegen wird zwei weitere Gruppenspiele in Winterthur austragen. Auch Finnland, Estland, Singapur, die Slowakei, Tschechien, Lettland, Australien, Polen, Dänemark, die Philippinen, Thailand und Kanada werden hier in ihren Gruppenpartien zu sehen sein. Bis am Sonntag stehen in der Axa-Arena zudem Qualifikations- und Platzierungsspiele an.

Qualifiziert sich die Schweiz als Gruppenerste oder -zweite direkt für den Viertelfinal, ist dieser am Donnerstag um 18 Uhr in Zürich geplant. Die Halbfinals in Zürich folgen am Samstag, 12. November. Am Sonntag um 12 Uhr findet gleichenorts das Bronzespiel statt, bevor um 15.45 Uhr der krönende Abschluss der WM mit dem Finalspiel folgen wird.

