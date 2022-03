Analyse zur Reaktion auf den Krieg in der Ukraine – Der Westen überrascht Putin – und vor allem sich selbst Die Generation Anti-Putin taucht Europa in Blau-Gelb. Angeführt wird sie mit Joe Biden von einem der letzten Transatlantiker in Washington. Das ist eine glückliche Fügung. Meinung Christof Münger

«Wir und unsere Nato-Alliierten werden jeden Zentimeter des Nato-Gebiets verteidigen»: US-Präsident Joe Biden ist es gelungen, das Verteidigungsbündnis neu zu einen. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Mit dieser heftigen Reaktion konnte Wladimir Putin nicht rechnen. Der Westen hat in den vergangenen Jahren an Macht und Einfluss verloren, oft auch selbst verschuldet, wie zuletzt der chaotische Abzug aus Afghanistan zeigte. Die Demokratien sind angeschlagen. Im Innern setzen ihnen Populisten zu, teilweise von Moskau alimentiert. Von aussen versuchen Autokraten, sie zu unterwandern. Putin verachtet die Demokratie und ihre Exponenten, die wohlmeinenden und gutwilligen Politiker in den westlichen Hauptstädten. Nur mit Donald Trump liess er sich ein, aber der ist ja weder wohlmeinend noch gutwillig. Als EU-Chefdiplomat Josep Borrell Anfang Februar nach Moskau reiste, um dem Dialog eine Chance zu geben, wurde er vom Kreml vorgeführt.