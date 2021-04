Wieder Temperatursturz in Winterthur – Der Winter gibt sich noch nicht geschlagen Der Frühling fährt in Winterthur erneut Achterbahn: Am Sonntag sind noch bis zu 18 Grad möglich, ab Montag gibts dann aber wieder Schnee(-Regen) – und neue Frostnächte. Thomas Münzel

Nächste Woche wird es wieder Frostnächte geben: Bereits in den letzten Tagen haben Bauern zum Schutz der Blüten vor Frost Kerzen aufgestellt. Foto: PD

Am Sonntag ist es in Winterthur zwar nur zeitweise sonnig. «Aber es ist immerhin mild und voraussichtlich bis am Nachmittag trocken», sagt Meteorologe Bernd Konanz von Meteo Schweiz. «Wir erwarten Tageshöchsttemperaturen von bis zu 18 Grad.»

Doch im Verlaufe des Nachmittags wird es von Westen her immer mehr Wolken geben. Denn eine neue Kaltfront nähert sich der Schweiz. «In der Folge setzt dann Regen ein», sagt Konanz. «Die Schneefallgrenze liegt zuerst bei etwa 1700 Meter, in der Nacht auf Montag fällt sie dann aber auf unter 1000 Meter.»

Ungemütlicher Montag mit Schnee(-Regen)