Granit Lekaj im Podcast – Der Winterthur-Captain, der mit 32 Jahren zum ersten Mal Super League spielte

In der abgelaufenen Saison spielte Granit Lekaj erstmals in der Super League. «Leider musste ich 32 werden, um mir diesen Traum zu erfüllen.» Die Saison endete für Granit Lekaj jedoch bereits am 29. Spieltag. Der FCW-Captain brach sich gegen GC den Fuss und musste die letzten sieben Runden zuschauen. «Das war sehr schlimm», sagt er. Auf der Tribüne sei er nervöser als auf dem Feld.

Hier hören Sie das Gespräch mit Granit Lekaj:

Dem Fuss gehe es nun aber besser. «Es geht mir gut, und ich hoffe, dass ich Anfang Juli wieder auf dem Platz stehe», sagt Lekaj. Dann wird auch ein neuer Trainer das Training leiten. Bruno Berner wechselt zu GC. «Das gehört zum Fussballbusiness», so Lekaj. Er habe aber nicht gedacht, dass Berner schon gehe. «Vor allem weil bei GC alles etwas unsicherer ist, und Bruno – so wie ich ihn kenne – schätzt eigentlich die Sicherheit», sagt Lekaj über seinen ehemaligen Coach.

Wer soll nun auf Bruno Berner folgen? «Schön wäre, wenn Alex Frei zurückkommen würde.» Wenige Minuten nach der Podcast-Aufnahme wurde aber dessen Wechsel zum FC Aarau offiziell. Mitreden bei der Trainerwahl kann Lekaj aber nicht. Er werde nicht miteinbezogen bei diesen Entscheidungen.

Ein Trainerwechsel verändert einiges in der Mannschaft, zumindest zu Beginn. «Nach einem Trainerwechsel rennen alle zwei Kilometer mehr im Training und wollen sich von ihrer besten Seite zeigen», so Lekaj – aber der neue Trainer sei ja nicht dumm, der kenne die Spieler ja schon. Und nach einer Woche sei alles wieder beim Alten.

Vom Feriencamp auf die Schützenwiese

Zum Fussball kam Lekaj über ein Schulferiencamp. «In der Schule bekamen wir ein ‹Heftli› mit Ferienaktivitäten, und dann habe ich mich für Fussball angemeldet.» Danach sei er direkt zum FC Pfäffikon ZH gegangen. Bei den Kleinsten war Granit Lekaj Stürmer – doch bereits bei den E-Junioren, der zweittiefsten Stufe, wurde er zum Innenverteidiger. Einmal habe er in der Defensive aushelfen müssen. «Seither bin ich Innenverteidiger. Ich hätte nicht so gut spielen sollen, dann wäre ich jetzt eventuell Stürmer», flachst Lekaj. Beenden will er seine Karriere beim FC Winterthur. «Aber zwei, drei Jahre will ich schon noch spielen», sagt der Captain.

Im Podcast verrät Lekaj, welche Spieler die Kabinenansprache halten, in welchem Stadion er am liebsten spielte und warum er beim Warm-up eine andere Hose trägt als alle anderen.

Welches Thema wann besprochen wird

01:12 Wie es dem Fuss von Granit Lekaj geht

06:23 Wie er seine Fussballkarriere startete

09:00 Warum es nicht früher klappte mit der Super League

15:42 Wie er das letzte Spiel der Saison erlebte

19:00 Warum er seine Rückennummer wechselte

20:40 Der Trainerwechsel beim FC Winterthur

33:45 Was die Aufgaben des Captains sind

37:00 Welche Spieler in der Kabine die Ansprache halten

38:30 Ob es ihm nach der Verletzung für den Saisonstart reicht

39:20 In welchem Stadion er am liebsten spielte

42:00 Das Geheimnis der Hose

