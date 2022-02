Kalle Koblet im Podcast – Der Winterthurer Olympionike, der in den falschen Bus stieg Kalle Koblet vertrat die Schweiz an den Olympischen Spielen. Im Podcast erzählt er, wie viele Snowboards er einpackte und wie er als «Unterländer» zum besten Snowboardcrosser der Schweiz wurde. Gregory von Ballmoos

Olympionike Kalle Koblet sagt im «Landbote»-Podcast, wann seine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2026 beginnen. Foto: Marc Dahinden

Gerade einmal vier Winterthurerinnen und Winterthurer reisten an die Olympischen Spiele in Peking. Das überrascht nicht, Winterthur ist keine Wintersporthochburg. Überraschender ist hingegen, dass einer dieser vier Winterthurer der beste Snowboardcrosser der Schweiz ist. Kalle Koblet aus der Aussenwacht Gotzenwil kam mit einem 23. Rang im Einzel und einem 7. Rang im Teamwettkampf nach Hause. «Damit bin ich nicht zufrieden», sagt Koblet im Podcast des «Landboten». Vor allem im Einzel hatte er sich mehr erhofft.

Im Gespräch erzählt der Winterthurer auch, wie er die Olympischen Spiele während der Pandemie erlebt hat. «Es war sicher speziell, noch spezieller als sonst», sagt Koblet, der 2018 bereits in Pyeongchang dabei war. Er habe krassere Einschränkungen erwartet. «Man konnte sich bewegen, durfte einfach keinen Kontakt zur Aussenwelt haben», sagt Koblet. Die Snowboardcrosser wohnten nicht im olympischen Dorf, sondern in einem Hotel ausserhalb. Dies wurde Koblet einmal etwas zum Verhängnis, sein Shuttlebus fuhr nicht wie erwartet ins olympische Dorf, sondern zu den Skisprungschanzen.

Koblet begann erst in der Mittelstufe mit Snowboardcross. «Zuvor waren wir einfach in den Skiferien und am Wochenende viel in den Bergen», sagt er. Dass es aber genau diese Disziplin geworden sei, sei Zufall gewesen. Im Regionalkader, wo der junge Koblet vorfuhr, war dies die Hauptdisziplin. Warum es für Koblet heute kein grosser Nachteil mehr ist, dass er nicht in den Bergen wohnt, und ob er vom Sport leben kann, hören Sie im Podcast.

Wann welches Thema besprochen wird

01:47 Die Panne mit dem Bus

04:35 Der Olympiaalltag von Kalle Koblet

06:51 Die sportliche Bilanz

09:25 Welche Rolle die Corona-Pandemie spielte

14:40 Die Bedeutung der Olympischen Spiele

17:46 Wie Koblet zum Snowboardcross kam

21:00 Warum er eigentlich relativ vorsichtig ist

23:55 Wie er die Saison «retten» will

24:55 Die mentale Komponente

26:11 Warum ihn die Olympischen Spiele in Mailand 2026 reizen

