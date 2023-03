Restaurants in Elgg und Winterthur – Der Wirt des Bahnhöfli zügelt in den Badikiosk, das Da Mè rutscht nach Nach nur einem halben Jahr verlässt Kamrul Kamruzzaman das Bahnhöfli in Elgg und übernimmt den Badikiosk. Seine Nachfolger kommen mit etabliertem Namen aus Winterthur. Nicole Döbeli

Ende Oktober eröffnete Kamrul Kamruzzaman das Bahnhöfli in Elgg, jetzt verlässt er es bereits wieder. Foto: Madeleine Schoder

Es sei ein gutes Lokal, das Bahnhöfli in Elgg, sagt Kamrul Kamruzzaman. Trotzdem wird er es nach nur sechs Monaten schon wieder abgeben. Kamruzzaman kam im Herbst 2022 neu nach Elgg, nachdem er zuvor sieben Jahre lang ein Restaurant in Aarau geführt hatte. Dass er sich in der Region erst noch habe einleben müssen, habe gewisse Herausforderungen verstärkt, sagt der Wirt. So sei es noch schwieriger gewesen, Personal für das Restaurant zu finden.