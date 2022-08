Sulzer-Hochhaus in Winterthur – Der «Wirtower», die Leinwand der Stadt Tannenbaum, Sektglas … Spinne? Gender-Symbol? Oder doch lieber das Peace-Zeichen? Das Projekt «Wirtower» lädt die Stadt zum Mitmalen ein. Sechs Sujets schaffen es an die Fassade. Delia Bachmann

Das Projekt «Wirtower» lädt zum Mitmachen ein. Welches Sujet würden Sie auf die 16 mal 20 Fenster malen? Illustrationen: www.wirtower.ch

Im Advent malen die Bürolampen einen Tannenbaum ans Sulzer-Hochhaus. An Silvester prostet der Stadt ein Sektglas zu. Wenn der FC Winterthur spielt, leuchten die Buchstaben F, C und W von der Fassade. Und während der Kurzfilmtage ist es ein kleines K. Eine schöne Tradition, die den Wolkenkratzer noch ein bisschen mehr zum Wahrzeichen von Winterthur macht. Da gibt es noch Potenzial, dachten sich Jakob Bächtold und Thomi Gschwind und starteten das Kulturprojekt «Wirtower», das den Turm, den manche auch Wintower nennen, an drei Tagen im Spätherbst zur Leinwand macht.