Sweet Home: Pastell Power – Der Wohntrend, den alle wollen Rosa Tische statt rosa Wolken, ein wenig Cartoonallüre, Pop Art und «Kid Core»: Süsse Farben geben gerade den Trendton im Zuhause an. Marianne Kohler Nizamuddin

Bloss nicht erwachsen werden

All you need is love: Wenn Gemütlichkeit auf einmal zuckersüss wird. Foto über: Inside Closet

Gemütlichkeit hat eine neue Seite bekommen. Sie führt direkt zurück in die Kindheit, in eine Zeit, in der alles wunderbar, sanft, lieb und süss war. So richtet man sich so ein, als wär das Zuhause ein grosses Kinderzimmer. Mit der Gender-Correctness ist auch die Angst vor süssen Farben verschwunden. So kann man sich nun unbeschwert in Rosa, Himmelblau und Vanille hüllen, dabei von Zuckerwatte und Wes Anderson träumen und voll im Trend sein. Lesen Sie dazu auch den Artikel meiner Kollegin Stefanie Schmidt von der «Sonntagszeitung»: «Die Stube sieht nun wie ein Kinderzimmer aus».