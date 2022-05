Kolumne Landluft – Der Wolf trug ein Haarnetz Es gibt keine Beweise, dass der Wolf ein Kalb gerissen hat. Es gibt aber auch keine Beweise, dass er es nicht gewesen ist. Nicole Döbeli

Nachthaube? Haarnetz? Die Landluft-Kolumne ist sich unsicher. Foto: Rothermel Winfried

In der Fabel ist es ein Hirtenjunge, der Wolf schreit, obwohl da gar keiner ist. Als Anfang Mai im Thurgau ein Kalb und ein Schaf innert weniger Tage von einem «grossen Raubtier» gerissen wurden, hiess es, die Wahrscheinlichkeit sei gross, dass ein Wolf verantwortlich sei. Nach Untersuchungen, Abklärungen, Analysen nun die Nachricht: Das kann nicht bewiesen werden.

Wer soll es sonst gewesen sein? Weder auf Wolfshunde noch Luchse gibt es Hinweise, und Füchse greifen keine Kälber an. Mysteriös. Der «Tages-Anzeiger» titelte vor einigen Jahren «Wölfe sind schlau und lernen schnell». Wissenschaftler wollen sogar bewiesen haben, dass Wölfe klüger sind als Haushunde. Also nur weil keine Wolfs-DNA an den toten Tieren gefunden werden konnte, heisst das nicht, dass es nicht trotzdem ein Wolf gewesen ist.

War er es, oder war er es nicht? Foto: PD

So nahe, wie Herr Isegrim den Menschen inzwischen kommt, hat er sich wahrscheinlich die eine oder andere Marotte abgeschaut. Die Hygienestandards unserer Gesellschaft sind schliesslich drastisch angestiegen. Also desinfiziert sich der Wolf vermutlich ebenfalls die Pfoten, bevor er mit dem Essen beginnt. Er packt Zahnbürste und Zahnseide ein, bevor er zum nächsten 80 Kilometer langen Marsch aufbricht. Und er zieht sich ein Haarnetz über, bevor er mit Lebensmitteln hantiert.

Bindet er sich dann noch eine Serviette um, bevor er sich zu Tisch setzt, ist es auch nicht verwunderlich, dass ihn weder Schaf noch Kalb rechtzeitig erkannt haben. Die gelungene Adaption von Menschlichkeiten hat das schlaue Tier schliesslich schon vor längerer Zeit bewiesen, als ihm das Rotkäppchen zum Opfer fiel. Und wie die Kolumne mit einer Fabel beginnt, endet sie in einem Märchen. Denken Sie immer daran: Nur weil Sie paranoid sind, heisst das nicht, dass niemand hinter Ihnen her ist.

