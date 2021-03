Umfrage bei Landwirten – «Hier ist viel zu viel los für den scheuen Wolf» In Bäretswil und in Freienstein-Teufen war ein Wolf unterwegs. Schafhalter und Jäger sind nicht überrascht. Rafael Rohner , Nina Thöny

Der Irchel ist Lebensraum von Gämsen und anderen Wildtieren, kürzlich streifte auch ein Wolf durch die Gegend. Foto: Melanie Duchene

Nachrichten vom Wolf verbreiten sich im Kanton sofort in Windeseile. Vielleicht liegt es am Märchen mit dem Rotkäppchen oder an alten Liedtexten: «Denn wer hat nicht schon, als kleines Kind, ganz schrecklich Angst gehabt vor diesem Tier – vor dem bösen Wolf», sangen die Schlieremer Chind.

Inzwischen hat sich der Ruf des Wildtiers verbessert. Die Reaktionen auf die Sichtungen eines Wolfs in den letzten Wochen in Bäretswil und am Irchel sind jedenfalls differenziert.

Fridolin Kamm, Jäger im Revier Freienstein-Teufen, überrascht die Wolfssichtung am Irchel nicht. «Das war nur eine Frage der Zeit.» Er habe diese Woche gleich mehrere Meldungen erhalten: Zwei Schulkinder und ein Autofahrer hätten das Tier am Mittwochnachmittag dabei beobachtet, wie es die Hauptstrasse überquert habe. Gleichentags gelang einem Jäger dann ein Foto weit oben im Irchelwald.