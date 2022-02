Gastrokolumne Angerichtet – Ein Wyländer Spätzli-Spaziergang Wer lässt sich schon gerne in die Pfanne hauen? Die Antwort lautet: drei Städter im Andelfinger Dorfkern. Till Hirsekorn

In der «Spätzlipfanne» in Andelfingen gibt es 24 verschiedene Spätzli-Kreationen. Zum Beispiel das «Apfelgulasch». Foto: Till Hirsekorn

Es war eine kleine Schlagzeile, auf die ein Wirt mitten in der Corona-Krise gut hätte verzichten können: «Auto landet in der Spätzlipfanne». Dazu ein Bild mit einem Kombi, der mit der Front in der Fassade steckt. Immerhin: So hat auch der Tester erfahren – ein alter Chnöpfli-Tiger –, dass man im Andelfinger Dorfkern in die Spätzlipfanne einkehren kann. Dass die Onlinekritiken gemischt ausfielen, motivierte ihn zusätzlich.

Dumm gelaufen: Auto landet im Dezember in der «Spätzlipfanne». Screenshot: Landbote

Nach einem Spaziergang via Schloss Wyden an den Husemersee und zurück knurrten die Mägen. Der erste Eindruck: grosszügig, aber etwas schummrig. Schwarzer Boden, weinrote und rotbraune Wände, dunkle Holzdecke. Im Hintergrund leuchtet die offene Küche. Das alles sollte wohl chic und modern wirken. Wir (verklärte Städter?) haben mehr urchige Chalet-Atmosphäre erwartet.

Die «Pfanne» ist gut gefüllt an diesem frühen Samstagabend, die zwei Frauen im Service huschen von Tisch zu Tisch. Auch am Vorabend rappelte es offenbar, sodass zum Beispiel die «Kräuterhexe» (gebratenes Felchenfilet aus dem Zürichsee mit Kräuterspätzli, klein: 26 Fr., gross: 29.50 Fr.) alle ist, ebenso wie der Pinot noir Barrique (24 Fr. / 50 cl), eine Eigenkelterung des Teams Grab aus Andelfingen. Aber wir können aus 23 anderen Spätzli-Rezepten auswählen und freuen uns auf «Waldmeister» (Pilzrahmsauce), «Tropical» (Currysauce, Früchte, frittierte Bananenstückli) und «Apfelgulasch» (Apfelscheiben, Gemüse, Paprikarahmsauce, alle je 23.50 Fr.), dazu ein Fünferli Andelfinger Gamaret (26 Fr.) der Wegmanns.

Nach einem Spaziergang zum Husemersee und zurück kehren wir mit Appetit in der Spätzlipfanne Andelfingen ein. Fotos: Till Hirsekorn Bis 19 Uhr füllt sich die «Spätzlipfanne» am Samstagabend fast bis auf den letzten Platz.

Die Zürcher-Riesling-Suppe zur Vorspeise begeistert (10.50 Fr.), der Förster-Salat mit Ei und gebratenen Champignons (10.80 Fr.) mundet auch. Dann der Spätzli-Test mit richtig heissen Tellern: leicht angebraten, luftig-weich im Biss, aber etwas zu mehlig im Geschmack. Da dürfte noch ein Ei mehr rein in die «Eierspätzli» und ein Schnäfel Butter beim Anbraten.

Bei den Saucen sticht Pilz. Frucht verliert. Waldmeister bleibt Meister. Die Pilzsauce ist schön ausgewogen, die Paprika-Salsa zu dezent bis mutlos, und bei der Tropical-Variante sind die Fruchtstückli kalt. Aber alles in allem schmeckt es uns. Und es füllt. Das Caramelköpfli teilen wir uns. «Hausgemacht»? Wir sind skeptisch. Trotzdem würden wir wiederkommen nach einem «Spazier» durchs schöne Wyland. Und erneut unfallfrei mit dem Zug.

