Nationalmannschaft in Winterthur – Der Yellow-Cup soll stattfinden Die Handballer wollen trotz hohen Infektionszahlen am zweiten Januar-Wochenende in Winterthur spielen. Eine Verschiebung ist kein Thema. Gregory von Ballmoos

Spielt der fünffache MVP der deutschen Bundesliga, Andy Schmid, dieses Jahr wieder in Winterthur? Foto: Heinz Diener

Was für die Hockeyaner der Spengler-Cup, ist für die Handballer der Yellow-Cup. Beide Turniere finden um den Jahreswechsel statt, und beide Turniere haben einen fixen Platz in der Agenda. Der Davoser Spengler-Cup allerdings musste 2021 zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden: Omikron hatte das Gastgeberteam flachgelegt.

In Winterthur hingegen sollen die Schiedsrichter das Turnier am kommenden Freitag anpfeifen. «Wir führen den Yellow-Cup durch», sagt Marko Jažo, OK-Präsident des Handballturniers. Eine zweite Absage in Serie ist nicht denkbar. «Die Einnahmen aus dem Turnier stellen einen grossen Anteil am Budget von Yellow dar», sagt Jažo. Das finanzielle Risiko sei dank dem Schutzschirm des Bundes überschaubar. Und auch die Stadt habe im Notfall Gesprächsbereitschaft signalisiert, sagt der OK-Präsident.