Winterthurer Neuzugang – Der «Zauberfloh» von der Schützenwiese Matteo Di Giusto begeisterte bei seinem ersten Auftritt viele Fans. Die neue Nummer 10 des FCW sieht den Club als «etwas Einmaliges» und sagt: «Wir sind nicht hier, um Zehnter zu werden.» Gregory von Ballmoos

Matteo Di Giusto spielte gegen den FC Basel zum ersten Mal für Winterthur, zwar erzielte er kein Tor, dennoch wird sein Auftritt vielen Fans in Erinnerung bleiben. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Es lief die 77. Minute zwischen dem FC Winterthur und dem FC Basel, Roman Buess verlängerte einen weiten Auskick von Jozef Pukaj mit dem Kopf. Der Ball kam zu Matteo Di Giusto. Der Winterthurer Neuzugang tippte den Ball einmal kurz an und liess so den Basler Verteidiger Nasser Djiga ins Leere laufen. Allein zog er auf Marwin Hitz zu, umspielte diesen und scheiterte erst an Michael Lang, der mit einer Grätsche klären konnte. Es wäre das 2:1 für den FCW gewesen.