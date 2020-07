Forst Thalheim an der Thur – Der ZKB-Bonus fliesst in den Wald Privatpersonen, die in ihren Wald investieren, erhalten von Thalheim an der Thur Geld. Eva Wanner

Der Borkenkäfer hat dem Thalheimer Wald zu schaffen gemacht. Foto: Raphael Moser

Der Borkenkäfer hat sich auch durch den Wald von Thalheim an der Thur gefressen. Wo der Käfer nicht zuschlug, taten es die Winterstürme 2018. Von «Kalamitäten» spricht der Gemeinderat von Thalheim an der Thur, das Wort hat zweierlei Bedeutung: Es beschreibt generell eine missliche Lage und spezifisch schwere Schäden in Pflanzenkulturen.