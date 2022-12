4:1-Sieg in Davos – Der ZSC steht grauen Davosern clever im Weg Sechs Spiele in acht Tagen: Den Zürchern gelingt den Umständen entsprechend ein gutes Spiel mit starker Defensivleistung. Kristian Kapp

Ungewohnte Jerseys: Der HC Davos (hinten Dominik Egli) tritt in seinem Charity-Spiel für den Verein Kinderherzforschung Schweiz in grau an, auch der ZSC (3:1-Torschütze Denis Hollenstein) trägt aus dem selben Grund spezielle Leibchen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es ist ja wirklich nicht so, dass Spiele am Sonntagnachmittag zu den besten in der National League gehören. Erst recht nicht, wenn beide Teams auch am Abend zuvor im Einsatz standen. Noch komplizierter wird es für Freunde von rassigem und intensivem Eishockeysport, wenn an so einem Sonntagnachmittag beide Mannschaften folgendes Pensum abschliessen: Für den HC Davos war der Klassiker gegen den ZSC das fünfte Spiel innert nicht ganz acht Tagen, die Zürcher mussten in der gleichen Zeitspanne gar zum sechsten Mal ran.

Es gibt natürlich für die Trainer Massnahmen, um die Belastung der Spieler einigermassen im Rahmen zu halten. Sowohl Rikard Grönborg (ZSC) als auch Christian Wohlwend (Davos) verteilen die Eiszeiten, kein Stürmer steht am Ende 20 Minuten oder mehr auf dem Eis, beim ZSC kommt mit Juho Lammikko sogar nur ein Spieler überhaupt in die Nähe dieser «magischen» Zahl für Angreifer. Gleiches galt bereits am Tag zuvor ebenfalls für beide, als Davos in Kloten 5:1 gewann, während die Lions gegen Bern beim 2:3 nach Verlängerung erstmals ein NL-Heimspiel in der neuen Arena verloren.

Die 3 Infos einblenden Garrett Roe

Der Amerikaner kommt nur noch zum Einsatz, wenn der ZSC mit Ludovic Waeber im Tor spielt, die tschechische Nummer 1 Simon Hrubec folglich überzählig und damit ein Import-Platz für Roe frei wird. Der Stürmer gehört nicht unerwartet zu den frischeren Spielern und lässt sich beim 1:1 einen Assist gutschreiben. Dennoch darf er am Ende nur 12:27 Minuten aufs Eis. Magnus Nygren

Der Schwede steht gemeinsam mit Landsmann Klas Dahlbeck normalerweise am längsten auf dem Eis beim HCD (beide im Schnitt knapp 23 Minuten pro Spiel). Für Nygren endet die Partie diesmal wegen einer Verletzung aber schon nach zwei Dritteln. Ludovic Waeber

Der Freiburger zeigt einmal mehr, dass sich der ZSC einen «Luxus»-Ersatzgoalie leistet. In seinem erst neunten Einsatz hält er 28 Schüsse und verbessert seine Statistiken weiter. Nach neun Einsätzen steht er bei 1,96 Gegentoren pro Spiel (zweitbester Wert der Liga hinter Fribourgs Connor Hughes) und 93,3 Prozent gehaltenen Schüssen, was der Bestwert der NL ist.

Vielleicht ist auch darum das Tempo, das die beiden Teams phasenweise anschlagen, gar nicht so tief angesichts der Umstände. Intensiv ist es aber genauso wenig wie hochstehend, was die beiden Teams im ausverkauften Davoser Eisstadion zeigen. Die ZSC Lions machen allerdings deutlich mehr aus der Situation und gewinnen am Ende souverän und verdient 4:1.

Im ganzen Schlussdrittel gibt es nur einen Zürcher Schreckensmoment, als Verteidiger Yannick Weber kurz vor der Torlinie für seinen geschlagenen Goalie Ludovic Waeber klären muss. 76 Sekunden sind da noch zu spielen, es wäre der Davoser Anschlusstreffer zum 2:3 gewesen, kurz danach trifft Lammikko ins leere Tor zum Schlussstand.

Azevedos wegweisender 1:1-Ausgleich

Die Zürcher starten gut ins Spiel, und als nach zwei Minuten eine Strafe gegen Lammikko den Schwung zu bremsen scheint, reagiert der ZSC mit einem starken Boxplay. Die einzige kurze, aber wilde und offensive Davoser Phase übersteht er mit nur einem Gegentor ebenfalls fast schadlos. Der Ausgleich noch vor der ersten Pause kommt zwar entgegen dem Spielverlauf, doch er ist wegweisend.

Abgedrängt: Der aufgerückte Davoser Verteidiger Klas Dahlbeck kommt gegen Justin Azevedo und ZSC-Goalie Ludovic Waeber nur zu einem Schuss aus schlechtem Winkel. Foto: Roger Albrecht (Freshfocus)

Nach Justin Azevedos 1:1 bekommt der ZSC das Spiel immer besser in den Griff. Vor allem in der Defensive stehen die Zürcher gut, sie gestehen Davos im Mitteldrittel kaum eine Torchance zu und nützen ihre eigenen wenigen guten Möglichkeiten effizient zu Toren. Chris Baltisberger per Ablenker (wie sonst?) und Denis Hollenstein nach schöner Vorlage Simon Bodenmanns sorgen für die 3:1-Führung nach zwei Dritteln.

Telegramm: Infos einblenden Davos – ZSC 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) 6547 Zuschauer (ausverkauft). Tore: 7. Prassl (Wieser, Knak) 1:0. 16. Azevedo (Roe, Kukan) 1:1. 31. Chris Baltisberger (Geering, Kukan) 1:2. 34. Hollenstein (Bodenmann, Diem) 1:3. 60. (59:33) Lammikko (Auschluss Texier!/ins leere Tor) 1:4. Strafen: 3mal 2 Minuten Davos. 3mal 2 Minuten ZSC. ZSC: Waeber; Weber, Lehtonen; Kukan, Geering; Phil Baltisberger, Marti; Trutmann; Riedi, Wallmark, Texier; Azevedo, Roe, Andrighetto; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Chris Baltisberger, Sigrist, Diem; Sopa. Bemerkungen: Davos ohne Frehner. ZSC ohne Schäppi (verletzt), Bachofner (gesperrt), Hrubec (überzählig). – 22. Lattenschuss Wallmark. – Davos-Verteidiger Magnus Nygren nach zwei Dritteln verletzt ausgeschieden. – 57:40 Time-out Davos. – Davos von 58:11 bis 59:33 ohne Goalie mit 6. Feldspieler.

Ein Davoser Aufbäumen findet nicht statt. Im Schlussdrittel gelingen dem ZSC fast perfekte 20 Minuten, was das Verwalten einer Führung angeht. Immer wieder gelingt es den Lions, das Spielgeschehen ins Davoser Drittel zu verlagern, gegen die Zürcher Störarbeit findet der HCD im Spielaufbau bis am Ende kaum ein Mittel.

Alles zum ZSC-Wochenende Entscheidung in Overtime Der SCB schlägt den ZSC – und diesmal darf der Trainer bleiben

Eisbrecher – der Eishockey-Podcast von Tamedia

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

Fehler gefunden?Jetzt melden.