Der Topskorer als Krampfer: ZSC-Stürmer Willy Riedi, der auch sein drittes Tor erzielt, stoppt hier Biels Noah Delemont. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Schluss zauberten sie auch noch, die Zürcher. Als die Bieler in ihrem vierten Powerplay des Abends eine weitere Chance verpasst hatten, das Spiel wieder spannend zu machen, kombinierten sich Torschütze Denis Hollenstein und Juho Lammiko mit einem doppelten Doppelpass gegen vier Gegner hindurch und entschieden das Spiel mit dem 1:4 endgültig.

1:0 in Lugano, 5:1 in Lausanne und nun 4:1 in Biel. Die ZSC Lions, die erst Mitte Oktober erstmals zuhause in ihrer neuen Arena spielen werden, haben nicht nur drei Auswärtssiege aneinandergereiht. Sie haben in Biel ein weiteres Mal ihre Stärken in der noch jungen Saison demonstriert. Die Erkenntnisse waren ähnlich wie am Sonntag in Lausanne.

Der Kanadier hätte nach überstandener Krankheit wieder mittun sollen, figurierte auch zunächst auf der offiziellen Aufstellung, verletzte sich aber beim Warm-up … Mike Künzle

Den Zürcher in Diensten des EHC Biel plagten zu Beginn der Saison Verletzungen. Das Spiel gegen den ZSC ist erst das zweite des Stürmers. Phil Baltisberger

Die «Beförderung» am Sonntag in Lausanne zum 6. Verteidiger war kurzfristig. In Biel tauscht Phil Baltisberger die Rolle wieder mit Dario Trutmann und ist die Nummer 7 der Abwehr. Dennoch kommen beide auf rund 10 Minuten Eiszeit.

Es mag nicht allzu spektakulär aussehen, aber die Zürcher haben nach dem fragwürdigen Saisonauftakt in Rapperswil-Jona (1:4) und einem sehr durchzogenen Auftritt in Langnau (1:2 Overtime-Niederlage) ihre defensive Stabilität nachhaltig verbessert. Torchancen lassen sie nur wenig zu und wenn, dann nur nach seltenen, kleinen individuellen Aussetzern. Kommt die Zürcher Abwehrmaschinerie in Fahrt, dann finden die Gegner aber kaum Raum vor.

Starker Goalie Simon Hrubec

Und was auch den EHC Biel, eine der spielerisch stärksten Teams der Liga, nun ebenfalls frustriert haben dürfte: Kommt man gegen die Zürcher dann doch endlich einmal zu einem guten Abschluss, dann steht man einem sehr guten Goalie gegenüber, der aus der KHL verpflichtete Simon Hrubec reiht äusserst solide Leistungen aneinander, der Tscheche zeigt kaum Schwächen.

Mit Willy Riedi, diesem unerwarteten Träger des Zürcher Topskorer-Jerseys, drängt sich zudem immer mehr eine weitere frühe ZSC-Entdeckung in den Vordergrund. Von Trainer Rikard Grönborg in die erste Linie neben Sven Andrighetto und dem immer stärkeren Center Lucas Wallmark befördert, erzielt der 24-jährige Flügelstürmer bereits sein drittes Saisontor. Er tut dies zum dritten Mal als Wühler im Slot – eine Rolle, die seinen Körpermassen entspricht.

Das einzige Gegentor für ZSC-Goalie Simon Hrubec: Weil Verteidiger Dario Trutmann kurz nicht aufpasst, kann Ramon Tanner zum zwischenzeitlichen 1:2 einschieben. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Dem ZSC gelingt in Biel ebenfalls, zumindest vorerst eines der bisherigen Problemfelder zu beheben. Das Powerplay, zuvor erst einmal erfolgreich (ein Lausanner Eigentor bei 5-gegen-3), trifft in Biel doppelt. Zum Mix kommt das bereits zuvor überzeugende Penalty Killing dazu: Nach fünf Spielen haben die Zürcher weiterhin nur einen Gegentreffer in Unterzahl kassiert, sie finden regelmässig einen guten Mix aus Aggressivität und gutem Positionsspiel und lassen auch da kaum gute Torchancen zu.

Telegramm: Infos einblenden Biel – ZSC Lions 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) 4937 Zuschauer. Tore: 24. Wallmark (Lehtonen, Lammiko/Ausschluss Lööv) 0:1. 26. Riedi (Weber, Andrighetto) 0:2. 35. Tanner (Schneeberger, Hischier) 1:2. 45. (44:39) Andrighetto (Lehtonen, Wallmark/Ausschluss Künzle) 1:3. 54. Hollenstein (Lammiko) 1:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten Biel. 5mal 2 Minuten ZSC Lions. ZSC: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Marti, Trutmann, Geering; Phil Baltisberger; Riedi, Wallmark, Andrighetto; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Bachofner, Diem, Sigrist; Chris Baltisberger, Schäppi, Sopa. Bemerkungen: ZSC ohne Roe, Texier, Azevedo, Biel ohne Van Pottelberghe (verletzt). – 37. Tor von Brunner nach Coach’s Challenge von ZSC-Trainer Grönborg annulliert (Goalie-Behinderung). 45. (44:15) Tor von Kukan nach Coach’s Challenge von Biel-Trainer Törmänen annulliert (Goalie-Behinderung). – 48. Pfostenschuss Kukan.

Das tönt vielleicht alles nicht nach Zauberei, die vom nochmals verstärkten Zürcher Ensemble erwartet worden war – vielleicht und vor allem aktuell mit dem Ausfall gleich dreier ausländischer Stürmer auch zu Unrecht erwartet wird. Aber wer Spiele wie bei Leader Biel, der seine erste Saisonniederlage kassiert, am Ende derart souverän gewinnt, dürfte dies bloss als Randnotiz bezeichnen.

